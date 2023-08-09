侯友宜能源政見 綠營批為選舉背棄新北市民

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天提出核一、核二、核三安全延役及核四安全重啟政見；民進黨新北市議會黨團批侯友宜竟為了選舉背棄新北市民，空口說白話騙選票。

侯友宜今天宣布核一、核二、核三延役及重啟核四等能源政見，民進黨團總召鄭宇恩表示，1年多前重啟核四公投案結果，新北市以高於全國平均的投票率，投出「不同意大於同意」的結果。

她表示，公投中包含核四所在的貢寮，和核一、核二有地緣關係的三芝、石門、金山、萬里等共21區都表達不同意重啟核四，這就是民意；侯友宜所提能源政策，就是為選舉背棄新北市民，讓核廢料的重擔持續阻礙北海岸城鎮發展。

黨團幹事長卓冠廷表示，侯友宜居然為了救民調而全面擁抱核能，等於背棄過去對新北市民的承諾，不僅講不出核廢料如何處理，還裝傻假裝不知道新北市府卡住乾式貯存場的興建，已經導致核一和核二延役政策原地跳票。

他表示，侯友宜對能源配比規劃，打算把核電比例從現在的8%增加到2050年的18%，等於要花25年時間，把核能佔比倒退回2011年日本福島核災之前；對於這麼重大又影響深遠的政策，為了救民調就可以放棄400萬市民安危，拜託侯市長還是辭職算了。

民進黨市議員張錦豪表示，侯友宜擔任副市長時就強調非核家園是一定要走的路，核一、核二廠一定要如期除役，侯友宜擔任市長時延宕核一、核二廠的低階核廢料室外乾貯場計畫；如今，請侯友宜說明，要在哪個地區堆放核廢料，不要空口說白話，成為雙標候選人來騙選票。