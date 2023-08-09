賴清德：接受一中釀戰爭 侯友宜：自欺欺人

針對民進黨總統參選人賴清德說「一中原則」才會把台灣帶向內戰、更嚴重的戰爭，還說不想和中國成為敵人，可以當朋友。國民黨總統參選人侯友宜昨到桃園市參觀遠雄自貿港指出，他走到哪裡，人民都關心台灣會不會安全，所以賴清德不要自欺欺人。

至於賴清德日前被問到是否接受「台獨金孫」標籤，賴表示，不接受也沒有這個事實，在台灣政治上只有政治金童，沒有台獨金孫。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨表示，賴清德二○一七年在立法院答詢時公開表示「主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪一個職務都不會改變」，現在選舉到了，賴清德就改變立場，作為一個政治人物，誰會相信他？

國民黨立委李德維也表示，沒想到賴清德要參選總統就得失憶症、健忘症，假如這樣選下去的話，賴清德很可能以前說的話都不算數。