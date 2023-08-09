郭台銘：不要去想困難 要想方法

日前宣布退出國民黨的彰化縣議長謝典林昨天表態，若鴻海創辦人郭台銘獨立參選，他不會參加，郭台銘昨天舉辦新書發表會，未對此正面回應，僅表示，主流民意大聯盟的團結是他最支持、最努力的目標。至於民眾黨總統參選人柯文哲辦公室說柯會參選到底，郭則以「今天以新書發表會為主」帶過。

郭台銘昨多次被問到何時宣布獨立參選，都沒有回答。郭說，團結所有的民意，換掉執政不力的執政黨，這是主流民意所希望的；他也盼望所有主流民意能團結一起向前行，讓台灣人民有新的希望。郭重申，台灣人民希望改變，改變帶給台灣希望。

郭台銘昨舉辦「郭爸爸寫給年輕人的卅則備忘錄」新書發表會。郭在書中表示，成功者找方法，他這輩子都沒想過困難是什麼，因此當他要去做一件事情的時候，這份執著和冒險犯難的精神很重要。郭在現場分享說，要做一件事不要去想困難，要去想方法。

郭台銘說，方法永遠比困難多，天下沒有完美的辦法，但絕對會有更好的方法。他也以美國前總統羅斯福玩牌的故事來勉勵年輕人，就算拿到壞牌，還是要繼續玩下去，盡全力，就會得到最好的結果，「若老是摔牌，已經輸一半；一副好牌，不靜下心來打，也不一定會贏；一副爛牌，只要沉著地打，不見得會輸」。

【記者鄭國樑、朱冠諭、曾增勳／桃園報導】彰化縣議長謝典林昨喊出在野黨共推一組正副總統參選人是最好的局，同時強調不支持鴻海創辦人郭台銘獨立參選。國民黨總統參選人侯友宜簡短回應「我沒有意見，不評論」。

侯友宜昨與黨籍桃園立委參選人便當會，侯競辦執行長金溥聰、副執行長謝政達也出席，據悉會中雖較少觸及郭柯整合等敏感議題，但參選人也反映地方恨鐵不成鋼、不滿國民黨尚未整合的心聲，到現在還不團結、看衰、扯後腿，盼侯辦整軍出發後能和地方互補，聯合發動空戰、陸戰爭取選民支持，下架民進黨。