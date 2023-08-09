柯辦：團結一切力量 「郭柯配」非選項

鴻海集團創辦人郭台銘傳出布局參選總統，與民眾黨總統參選人柯文哲是否組成「郭柯配」引發揣測。柯辦發言人陳智菡昨天透露，根據目前內參民調顯示，柯文哲與民進黨總統參選人賴清德差距微小；柯也已多次在內部會議中聲明，會代表民眾黨參選總統到底，這點是毫無懸念的，民眾黨會團結一切力量，但「郭柯配」並非選項。

彰化議長謝典林退出國民黨後，昨天首度表態指在野黨若能合作共推一組正副總統參選人，「這是最好的局」，但目前國民黨沒有彈性，因此他期望郭台銘、柯文哲兩人「合作」；如果郭台銘決定獨立參選，就是保送民進黨總統參選人賴清德當選，「我們是絕對不會參加」。

謝典林在彰化縣北斗鎮長補選時，陪同郭台銘助選無黨籍候選人顏宏霖，隨後宣布退出國民黨，被視為挺郭參選下屆總統；但他昨天接受廣播媒體專訪表示，六成民調認為在野整合才能取得下屆總統選舉勝選，若郭獨立參選，他和縣市議長就不參與，「比較不會得內傷」，既然不會贏，大家何必白費工夫。

謝典林表示，先前曾以朋友的身分給郭台銘、柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜各一分建議書，從他們的立場分析下屆總統選舉態勢，三人合作勝算最大，就算兩人合作也不會被邊緣化，郭、柯合作勝選機率滿高的；國民黨全代會翌日（七月廿四日），郭、柯恢復接觸，透過幕僚談合作事宜，只要願意整合下架民進黨，縣市議長願意幫忙，不願整合的將被邊緣化。

謝典林說，選舉就是要選贏，在野整合才有勝選的機會，獨立參選是最不利的選擇；國民黨不可能換掉侯友宜，侯要有智慧願意談合作，目前看起來侯的協調較沒彈性，國民黨等著人家來整合，協調僵化沒進展，在國民黨內談合作這個議題都被釘得很慘。

謝典林又說，談合作不是以誰為主，談選舉不是談道理、講情緒，歷史上成功的人不見得答應什麼就要履行，例如劉邦和朱元璋，他認為不要用道德綁架，侯、郭兩人講了什麼不是民眾的期待，道德、誠信跟勝選沒關係，談出方法才是最好。

謝典林也說到張榮味為何不見侯友宜，並非不歡迎，而是不要保送民進黨的侯選人，他相信侯、郭、柯三人都想選總統，應該派出秘書黨層級出來協調合作；下架民進黨是個框架，侯郭柯應該往最大框架走。

陳智菡說，柯陣營會在近期內明確向郭陣營傳達柯文哲代表民眾黨參選總統到底的訊息，盼對方尊重。

民眾黨立委張其祿表示，柯文哲民調穩定居二，領先侯友宜，依現況來看，無論是與誰合作，柯擔任副手的機率幾乎是零；未來在野如何合作，會以郭台銘的意向、是否參選總統到底為起始點，重新發展出一張在野合作的樹狀圖。