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藍白真能合？沈富雄談柯文哲的「3不1沒有」 曝他仍可能退選

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣民眾黨主席柯文哲（左）。記者潘俊宏／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲（左）。記者潘俊宏／攝影

2024總統大選起跑，除了檯面上的藍、綠、白參選人外，鴻海董事長郭台銘也蠢蠢欲動，「藍白合不合」更已成為選民樂道的話題。前立委沈富雄昨（7日）在廣播節目中提及民眾黨總統參選人柯文哲針對藍白合的看法，他直言柯文哲仍有退選的可能，並稱柯若真的退選了，那就是有風骨、識大體。

沈富雄在廣播節目上坦言，自己並不喜歡柯文哲，不過他引述先前媒體的報導指出，柯文哲在談到「在野非綠陣營」、「藍白合」時的底線，就是「三不一沒有」：不排除合作，但是不主動接觸、不政治分贓，一沒有則是沒有柯當副手這個選項

沈富雄大讚柯文哲這段論述「講得太好了」，維持住自己的尊嚴與風骨。他進一步指出，不論搭配的對象是郭台銘還是侯友宜，柯都不會做副手：「講得這麼清楚了，朱立倫主席、郭台銘董事長，還不醒過來嗎？」

節目主持人和沈富雄也一同分析，在藍白合作、又遵守「三不一沒有」的前提下，柯文哲的選擇很可能就是「退選」，沈富雄說：「如果最後柯文哲做這個決定，我給他鼓掌，這個就是識大體。」

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘 侯友宜 選情評論

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