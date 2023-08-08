侯友宜促團結「氣勢起來大家就省力」

國民黨總統參選人侯友宜昨天在競選辦公室舉辦雙北立委參選人閉門便當會，近廿人出席。據悉，台北市立委參選人賴士葆提醒大家不要「吃碗內、看碗外」，以他過去經驗看，每種票都要的多半沒好下場。語畢全場拍手叫好，展現團結氣勢。

侯友宜在便當會坐主位，身邊是立委參選人，競辦人員坐在角落，目的是希望讓侯友宜與立委參選人近距離溝通。侯逐一表達對各選區看法，立委參選人多有回應，氣氛熱絡。

「氣勢起來大家就省力。」侯友宜說，他不講大話，但他耐操耐勞會拚，他是南部囡仔，接下來會全國走透透，他會經常去中、南部把氣勢拉起來，大家一起凝聚力量，也會拿出好的政策，未來大家一起打贏這場選戰。

參與會議的一名立委參選人透露，曾與侯辦發生不愉快的立委參選人羅智強、林金結，聽完賴士葆說不要「吃碗內、看碗外」的言論後都有拍手，似乎認同賴士葆言論，願團結支持侯友宜。

羅智強曾因「政黨輪替大聯盟」的主張遭侯辦執行長金溥聰批評。據指出，羅在會中表達會支持侯，但從頭到尾幾乎都未與金溥聰有交集。

賴士葆會後受訪表示，大家要團結，侯民調拉起來，才有機會談更多事情。羅智強在旁說，支持侯友宜是義務，他希望在侯的領導下，下架民進黨；他也觀察到，高雄市前市長韓國瑜現身國民黨全會後，侯友宜支持率有出現歸隊效應。

【記者劉宛琳／台北報導】馬英九基金會執行長蕭旭岑昨接受廣播專訪，主持人王淺秋問到，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰對內開刀，還說某些人是膿包，前總統馬英九支持這些做法嗎？蕭表示，這跟馬英九沒有關係，金溥聰到侯辦後就沒有與馬英九會面。

至於國民黨主席朱立倫日前提出「執政大聯盟」，蕭旭岑表示，國民黨和其他在野黨不是沒有合作先例，如果在國會沒辦法單獨過半，過去國親合作的模式也不是不能參考。