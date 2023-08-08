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新聞眼／侯友宜尊郭台銘轉鷹？對內先拚整合

聯合報／ 本報記者張睿廷
國民黨總統參選人侯友宜發布第二波形象影片「關公」，被外界關注是否在向鴻海董事長郭台銘喊話。圖／聯合報系資料照片
國民黨總統參選人侯友宜發布第二波形象影片「關公」，被外界關注是否在向鴻海董事長郭台銘喊話。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜推出第二支宣傳影片「關公」，向所有選民說明，既信關公，便該「重然諾」，劍指尚未放棄總統大夢的鴻海創辦人郭台銘

侯昨晚被問及，是否要找剛返台的郭台銘整合？更僅用一句「他的行程我不太清楚」帶過。在挺郭人士宣稱「郭台銘一定參選」的氛圍中，侯是否態度轉鷹，不再尊郭，引發外界聯想。

但放棄郭台銘不代表放棄選戰，侯友宜昨在便當會中主動分析各區立委參選人選情，彎腰展誠意，欲收服國民黨所有可用之兵，最大化藍營戰力，重新吹響反攻號角。

郭台銘曾強調，若國民黨決定徵召侯友宜，會全力支持；隨後，國民黨在五月正式徵召侯友宜，郭甚至臉書發文表示「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝二○二四大選，讓無能的政府下架！」

然而，郭台銘近期動作頻頻，將自己當為總統參選人跑行程，爭取各路人馬支持。侯友宜欲與郭台銘溝通皆「不得其門而入」，僅能先以「尊郭」作應變之道，但選戰時間愈來愈逼近，對目前民調落後的侯友宜來說，時間拖得愈久，傷害就會愈深。

先安內再攘外，本是侯友宜戰略方針。但隨著戰局演變，尊郭整合一棋已難下手，乾脆選擇逐步開戰，第二支重要的宣傳影片就瞄準郭台銘一個人。影片內容強調共同信仰「關公」是重誠信的人，如郭台銘硬要參選，將失信於民，提醒郭不要一錯再錯，忘記當初下架民進黨的初衷。侯友宜昨天受訪稱不太清楚郭的行程，輕描淡寫的一句話，卻也清楚照映他的立場與態度。

郭台銘參選，看似勢在必行，但國民黨家大業大，如能整合，未必無法殺出一條血路。

侯友宜昨親邀雙北立委參選人參加便當會，欲解決近期黨內紛擾，侯甚至主動分析各區選情，對所有參選人展現十足誠意；黨內順勢喊出「不要吃碗內、看碗外」，立委參選人羅智強也強調支持侯友宜是他的義務，似已可見侯營「整隊」的成效。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 郭台銘 關公 羅智強 民調

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