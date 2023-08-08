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侯友宜推關公影片「重然諾」 喊話郭台銘

聯合報／ 記者張睿廷劉宛琳／連線報導
國民黨主席朱立倫（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）昨出席工商建設研究會成立工商業界後援會，攜手高喊當選。記者葉信菉／攝影
國民黨主席朱立倫（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）昨出席工商建設研究會成立工商業界後援會，攜手高喊當選。記者葉信菉／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨天發布第二波競選影片「關公」，內容訴諸「重然諾」，遭解讀是向鴻海創辦人郭台銘喊話。侯友宜昨傍晚受訪表示，關公跟大家站在一起，做人要像關公一樣講義氣，重承諾。外界也關注，郭台銘昨晚返台後，侯友宜是否會去談合作？侯表示，「他的行程我不太清楚耶。」

朱：藍若分裂 等於幫綠放鞭炮

國民黨主席朱立倫則表示，會團結一切可以團結力量，「如果今天分裂，就是幫民進黨放鞭炮」，讓民進黨總統參選人賴清德可以躺著選，這是台灣主流民意絕對不願意看到的。

郭台銘昨結束訪美返台，今天將舉辦「郭爸爸寫給年輕人的卅則備忘錄」新書發表會，明天將於屏東舉辦首場大造勢，目標衝一萬五至兩萬人，為宣布獨立參選暖身。

郭昨被問到是否要宣布下一步，未正面回應，但透露「會找一個時間，最近跟大家做詳細的報告」。至於侯友宜的關公影片，郭回應，「我想我沒有看到那段，我不好評論，沒辦法評論」。

國民黨全代會後，郭台銘積極拜會國民黨地方勢力，告知參選決定並討論獨立參選連署點。對於何時宣布參選，挺郭人士意見不一，有人認為，郭台銘從五月十七至今已經拖了快三個月，應該趕快宣布，避免支持者散去；但另一方認為，郭台銘應該先繼續行走地方並成立阿銘之友會，累積支持能量再宣布。

據了解，郭台銘訪美之前，確實希望提早於八月中旬前宣布參選總統，現在雖然未排除這個選項，但為了有時間做好準備，有可能選在八二三砲戰紀念日當天，甚至是九月才宣布。

不過，國民黨挺郭地方人士透露，郭台銘的參選聲明已經準備好了，「一定會參選」，只差何時宣布而已。

侯友宜競辦發言人黃子哲、文宣組召集人陳國君表示，農曆六月廿四日是關聖帝君誕辰，侯友宜一直以關公精神自我期許，對人「義薄雲天」、對事「盡忠職守」。侯友宜在「關公」影片中指出，眾兄弟只要齊心力，為了一個目標，大家都要「重然諾，全力以赴」；他也用這樣的精神，送給自己的好朋友們，讓大家來發揮關公的精神、做關公的分身。

外界認為此舉是向郭台銘喊話「重然諾」。黃子哲回應，侯友宜就是關公信徒，發布影片無針對，相信所有信徒都會有所感受，外界無須做過度聯想。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 關公 侯友宜 黃子哲 朱立倫 賴清德

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