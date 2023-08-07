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空姐應援團熱舞被炎上 柯辦不願道歉：若穿和服跳是否也對日本不敬？

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣民眾黨主席柯文哲日前出席自家政黨舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」造勢活動，由民眾黨台北市議員、前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」，現場找來多位穿緊身窄裙的女性熱舞，挨轟物化女性。圖／中央社
台灣民眾黨主席柯文哲日前出席自家政黨舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」造勢活動，由民眾黨台北市議員、前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」，現場找來多位穿緊身窄裙的女性熱舞，挨轟物化女性。圖／中央社

民眾黨「空姐應援團」表演惹議，柯辦回應辯稱，主辦單位尊重女性舞者自主意識，沒有對任何職業不敬。對此，桃園空服員工會秘書長周聖凱受訪時強調，此不僅是服飾問題，空服員的專業並非是表演或陪吃飯，不應扮演空服員去跳舞表演。截止本報截稿時，柯辦對此只做辯解，並無道歉之意。

為何不道歉？

曾任復興航空空服員黃敬雅於臉書不解的說，其實民眾黨就表示道歉、承諾未來會更加注意就好，但搬出「鼓勵女性拋棄社會各種加諸的束縛」的說法，令人相當不解。

捲入此次爭議的「飛藝舞團」於7日下午也在臉書上聲明說，舞團當天的表演被貼上「物化女性」的標籤後，成員們都深感委屈與生氣。舞團強調，表演沒有物化女性的想法，「希望大家不要誤解，也希望有心人士不要把我們政治標籤化！ 」

物化空服員惹議

周聖凱痛批，過去遠東航空曾派空服員幫立委助選、陪吃飯或倒酒水等，將女性空服員的外表當作商品和服務的一部分，才是性別歧視，更有不少空服員在服勤過程中遭遇到性騷擾，完全不尊重空服員的專業工作和女性主體，如今，民眾黨活動又有「空姐應援團」，再加深社會對女性空服員的刻板印象，實屬不該。

桃園市空服員職業工會強烈譴責此次活動中出現台北市議員、前華航機師張志豪籌組的「空姐應援團」穿緊身窄裙、鏤空上衣，上台跳舞表演，這已經是物化和性化空服員的惡劣行徑，要求柯文哲和張志豪公開道歉。

基進黨台北市黨部主委吳欣岱指出，空服員是非常專業的職業，不是男人用來性幻想和物化的的職業。不適合的制服和制鞋，除了不利空服員完成工作以外，更造成身體不適和性騷擾威脅。

只是要展現魅力

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡解釋說，後援會主辦單位邀請專業舞團表演，由於當中有飛機相關橋段，舞團才建議服裝與舞蹈，並強調「絕無對任何職業不尊敬，甚至物化之意」。但她反擊表示，因為選舉，柯文哲如今動輒得咎，試問「若舞團選擇和服、韓服，是否也會被指控對日本、韓國人士不敬？」

台北市議員張志豪也說，活動主要想要讓表演團隊打扮得漂亮，展現美麗一面，這是一件好事，沒有物化女性的意思，外界想多了，「至於為何活動會安排該橋段，要問主辦單位。」

畫虎不成反類犬

柯文哲過去屢爆爭議仇女言論，他曾說，國民黨嘉義市長候選人陳以真「年輕又漂亮，坐櫃檯差不多啦」；亦曾以「被強暴的比被誘姦的便宜」比喻都更，因多次失言也讓他被貼上「仇女」的標籤。

本次活動名為「北區姊妹台灣選哲之友會」，本是要撕掉柯文哲「性別歧視」的標籤，卻因為表演團隊再度鬧出物化女性的爭議。

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