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柯文哲：拋開藍綠 政黨輪替

聯合報／ 記者林縉明／台中報導
民眾黨昨在台中慶祝四周年黨慶，黨主席柯文哲（中）喊出拋開藍綠、政黨輪替。記者黃寅／攝影
民眾黨昨在台中慶祝四周年黨慶，黨主席柯文哲（中）喊出拋開藍綠、政黨輪替。記者黃寅／攝影

民眾黨昨天舉辦創黨四周年黨慶，民眾黨總統參選人柯文哲首度與黨籍立委參選人同台造勢，吸引逾三千人到場。柯文哲表示，二○二四是翻轉台灣命運的轉捩點，請台灣民眾相信自己與柯文哲，一起拋開藍綠、完成政黨輪替，打造美好台灣。

柯文哲表示，三十年來，國民黨、民進黨無法落實給人民的承諾，不能讓選票選出的政治人物踐踏民主，這一次就讓民眾黨、柯文哲，啟動政治革新，他將把「民意、專業、價值」帶進總統府及各部會。

兩岸部分，柯文哲表示，他主張「台灣自主、兩岸和平」，承諾會在確保台灣現有民主自由政治體制及生活方式下，跟對岸交流對話，解決兩岸經商、學習等實際需求，並透過互相認識、了解、尊重、合作、諒解等五個互相，讓兩岸惡意螺旋降低。

柯文哲說，他會推動產業發展與能源轉型，淨零排放是台灣未來卅年的指導方針；以綠色城市、環境永續、產業韌性為主軸，引導民間企業資源，協同政府達成二○三○年再生能源占比四十％目標。

民眾黨四周年黨慶昨在台中國際展覽館舉行，除八名黨籍立委參選人外，新竹市長高虹安、柯文哲父母等人也到場。

柯文哲表示，台灣面臨關鍵時刻，二○二四總統選舉關係到台灣未來，現在高房價、高工時、低薪、網軍治國、控制媒體外，還面臨缺水、缺電、缺人才，政府稱要成立打詐國家隊，卻成國家詐騙隊，「這樣的台灣，是大家想要的嗎？」

柯文哲批評蔡政府公然說謊，債留子孫；並批評蔡政府任內不僅房價上漲，現在民眾連要租得起房子都很難，賴清德卻稱房價在下降，「這樣的領導人是你們要的嗎？」

空姐窄裙熱舞挨轟 柯競辦：絕無物化

【記者周彥妤、林縉明／台北報導】民眾黨總統參選人柯文哲前天出席「北區姊妹台灣選哲之友會」造勢活動，民眾黨台北市議員、前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」，由多位穿窄裙的女性熱舞，挨轟物化女性。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨晚表示，絕對任何職業不尊敬，甚至物化之意。張志豪也表示，只是展現女性美麗一面。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 空姐 高虹安 再生能源 陳智菡 賴清德

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