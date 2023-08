貼近年輕世代！民眾黨黨慶大唱「恐龍扛狼」 柯文哲競選背心標出10萬高價

3千人湧入民眾黨黨慶,現場舉辦有獎問答、柯P小物公益拍賣,各式趣味活動要拉攏年輕族群!民眾黨主席柯文哲6日於黨慶出場時,現場轟聲雷動、白色的旗海飄揚。他致詞表示,民眾已受夠了藍綠的意識型態,民眾黨會將民意專業的價值帶進總統府,落實「公開政府,全民參政」的理念。

民眾黨6日舉辦四週年黨慶大會,現場湧進3千人,擠得水洩不通,民眾以40歲以下的年輕族群為主,也有年輕父母帶著小孩參與,氣氛異常熱絡。主辦單位表示,因為卡努颱風豪雨重創南投,現場不會有任何慶生環節和唱生日快樂歌的流程,並要舉手一起說:「天佑台灣,台灣平安」。

同時,民眾黨黨慶現場也邀請網紅「梵提斯」擔任表演嘉賓,帶領現場齊唱自抖音爆紅的歌曲「恐龍扛狼」,更現場講述模仿柯文哲的祕訣就是常常摸頭。此外,黨慶也有舉辦問答環節,詢問本次民眾黨選舉的相關議題。

黨慶現場也舉辦柯文哲週邊小物的拍賣環節,其中柯P白色力量的競選背心,競拍得10萬元的高價,現場還有人喊著「我們出得比10萬更高」。柯文哲挑戰「一日北高」騎單車所戴的安全帽與平日常配戴的皮帶,分別也賣出10萬與2萬元的價格。

柯P:擺脫藍綠惡鬥

柯文哲致詞表示,至今台灣民眾黨黨員從初期逾百人,到現在黨員已經超過1萬,更持續增加中。他強調,雖然台灣民主長達將近30年,但政黨政治愈來愈畸形,兩大黨除了統獨外,沒有什麼不一樣,愈來愈多民眾希望能夠擺脫「喊口號,打高空」的政治狀況,兩大黨做不到的「團結、民主深化」任務,就讓民眾黨來完成。

把民意帶進總統府

柯文哲承諾,會秉持從政的初心,不因多數人犧牲少數、不因短期犧牲長期,且不因政黨犧牲國家的利益,會將民意專業價值的理念帶進總統府與行政院,落實「公開政府,全民參政」的理念。

柯文哲向現場民眾說,「相信柯文哲,改變政治文化,翻轉台灣的命運,義無反顧拚一次,讓我們相信We can do something impossible,完成政黨輪替,帶來美好台灣」,現場旗海再度飄揚,響起「台灣的選擇,柯文哲」的歡聲。

郭董花籃引想像

為了祝賀民眾黨慶祝四週年黨慶,包括民進黨總統候選人賴清德、國民黨主席朱立倫都致贈花籃,分別寫著「圓滿成功」與「圓滿順利」的祝賀語。近期動作頻頻的永齡基金會創辦人郭台銘致贈花籃,內文寫著蔣渭水名言:「同胞須團結,團結真有力」,也引發郭、柯合作的想像空間。

【更多精采內容,詳見 】