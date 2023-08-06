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貼近年輕世代！民眾黨黨慶大唱「恐龍扛狼」 柯文哲競選背心標出10萬高價

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨主席柯文哲6日出席民眾黨四週年黨慶時，現場轟聲雷動、旗海飄揚。（直播截圖）
民眾黨主席柯文哲6日出席民眾黨四週年黨慶時，現場轟聲雷動、旗海飄揚。（直播截圖）

3千人湧入民眾黨黨慶，現場舉辦有獎問答、柯P小物公益拍賣，各式趣味活動要拉攏年輕族群！民眾黨主席柯文哲6日於黨慶出場時，現場轟聲雷動、白色的旗海飄揚。他致詞表示，民眾已受夠了藍綠的意識型態，民眾黨會將民意專業的價值帶進總統府，落實「公開政府，全民參政」的理念。

民眾黨6日舉辦四週年黨慶大會，現場湧進3千人，擠得水洩不通，民眾以40歲以下的年輕族群為主，也有年輕父母帶著小孩參與，氣氛異常熱絡。主辦單位表示，因為卡努颱風豪雨重創南投，現場不會有任何慶生環節和唱生日快樂歌的流程，並要舉手一起說：「天佑台灣，台灣平安」。

同時，民眾黨黨慶現場也邀請網紅「梵提斯」擔任表演嘉賓，帶領現場齊唱自抖音爆紅的歌曲「恐龍扛狼」，更現場講述模仿柯文哲的祕訣就是常常摸頭。此外，黨慶也有舉辦問答環節，詢問本次民眾黨選舉的相關議題。

黨慶現場也舉辦柯文哲週邊小物的拍賣環節，其中柯P白色力量的競選背心，競拍得10萬元的高價，現場還有人喊著「我們出得比10萬更高」。柯文哲挑戰「一日北高」騎單車所戴的安全帽與平日常配戴的皮帶，分別也賣出10萬與2萬元的價格。

柯P：擺脫藍綠惡鬥

柯文哲致詞表示，至今台灣民眾黨黨員從初期逾百人，到現在黨員已經超過1萬，更持續增加中。他強調，雖然台灣民主長達將近30年，但政黨政治愈來愈畸形，兩大黨除了統獨外，沒有什麼不一樣，愈來愈多民眾希望能夠擺脫「喊口號，打高空」的政治狀況，兩大黨做不到的「團結、民主深化」任務，就讓民眾黨來完成。

把民意帶進總統府

柯文哲承諾，會秉持從政的初心，不因多數人犧牲少數、不因短期犧牲長期，且不因政黨犧牲國家的利益，會將民意專業價值的理念帶進總統府與行政院，落實「公開政府，全民參政」的理念。

柯文哲向現場民眾說，「相信柯文哲，改變政治文化，翻轉台灣的命運，義無反顧拚一次，讓我們相信We can do something impossible，完成政黨輪替，帶來美好台灣」，現場旗海再度飄揚，響起「台灣的選擇，柯文哲」的歡聲。

郭董花籃引想像

為了祝賀民眾黨慶祝四週年黨慶，包括民進黨總統候選人賴清德、國民黨主席朱立倫都致贈花籃，分別寫著「圓滿成功」與「圓滿順利」的祝賀語。近期動作頻頻的永齡基金會創辦人郭台銘致贈花籃，內文寫著蔣渭水名言：「同胞須團結，團結真有力」，也引發郭、柯合作的想像空間。

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