藍白有共識？都怕賴清德躺著就勝選

藍白有「共識」？針對鴻海創辦人郭台銘若參選，民眾黨總統參選人柯文哲日前表示，民進黨總統參選人賴清德「就躺著選了」。國民黨主席朱立倫昨也說，藍營不團結或非綠陣營分裂，「賴清德就可以躺著勝選了」，拚第二、三沒什麼意義，一定要團結努力爭取勝選。

朱立倫表示，國民黨全代會後，藍營的民調確實在上升中，這就是團結的成果，但是離勝選目標還有一段距離，都要加油努力。

至於非綠陣營如何合作？朱立倫表示，國民黨在各地的選舉戰略不同，有的地方是國民黨提名人自己宣傳，還有些是與民進黨轉無黨籍的參選人，或與民眾黨合作大家一起努力贏得選舉，總之會團結一切可以團結的力量，爭取在立法院席次過半，事實上立委選舉本來就如此。

一名藍營輔選要角表示，藍、白雙方現階段可說是互相有善意，民眾黨主席柯文哲自己說，不會故意提名「拉下」國民黨立委參選人羅智強、徐巧芯等。台中一選區，民眾黨已提名前立委蔡壁如挑戰綠委蔡其昌，國民黨台中市黨部已把提名人劉燈鐘案送至黨中央，但黨中央「按住」提案，其他一些選區，黨內也有在討論類似提名合作可能，但要看情況發展。

藍白合作有譜？民進黨也很關注。民進黨人士表示，非綠陣營整合議題，當前關注還是鴻海創辦人郭台銘的動向，郭極可能發起總統參選連署，此一動作勢必牽動非綠陣營整合進度。