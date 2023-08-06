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「溫暖好政」說明會 陳其邁勘災未到

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
民進黨「信賴台灣，溫暖好政」首長說明會，昨由高雄啟動，現場支持者十分熱情。記者王昭月／攝影
民進黨「信賴台灣，溫暖好政」首長說明會，昨由高雄啟動，現場支持者十分熱情。記者王昭月／攝影

民進黨「信賴台灣・溫暖好政」說明會首場昨自高雄出發，原安排高雄市長陳其邁打頭陣助講，但陳赴桃源區勘災沒有現身。勞動部長許銘春、左楠選區立委劉世芳，均替總統參選人賴清德及左楠區立委參選人李柏毅助陣，兩人向在場勞工團體頭人訴求2024是關鍵戰役，盼民眾續以選票支持民進黨執政。

「信賴台灣・溫暖好政」定調化被動為主動，中央部會宣講首長為高雄出身的勞動部長許銘春，另有立委劉世芳及賴清德競辦發言人戴瑋姍，地點選在左營蓮池潭「泮咖啡」，30多個勞工團體出席，同時替左楠區立委參選人李柏毅助陣，場內爆滿。

許銘春指自己在賴清德任行政院長時被延攬入閣，她和賴都是勞工子女，始終把「勞工」放在心頭，蔡總統在任7年，基本工資調高7次，勞工時薪亦調整，帶動企業跟進，3年前碰上百年大疫，勞動部也投下1500億助勞工度難關，另推動職災保險及保護法，「只要政府在，勞保絕對不會倒」。

將替賴清德在高雄總綰兵權的劉世芳則批侯打郭、柯，指侯再如何強調「好好做代誌」，民調一定爬不起，柯文哲身在天龍國，看不起其他縣市，經濟起飛的高雄市「被柯P講成鄉下」，預言柯在高雄拿不到選票，另指「郭董」大陸有事業，習近平一通電話可能不敢說NO。她更提醒，民進黨不能輕忽另3名總統參選人合併所產生的共伴效應。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 劉世芳 許銘春 李柏毅 柯文哲 陳其邁 習近平 郭董

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