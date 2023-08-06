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爭青年認同 藍綠白各有策略

聯合報／ 記者侯俐安蔡晉宇林縉明屈彥辰／台北報導
侯友宜、柯文哲、賴清德（由左至右）對決2024總統大選。 合成圖／聯合報系資料照
侯友宜、柯文哲、賴清德（由左至右）對決2024總統大選。 合成圖／聯合報系資料照

搶攻青年票，藍綠白各有策略。年輕族群向來是民眾黨總統參選人柯文哲強項，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，直接針對問題、提出解方，是柯文哲與青年溝通的方式；民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜鎖定政策牛肉，也多管齊下擴大網路觸及率，拓展與青年面對面機會。

民眾黨立委邱臣遠說，現在青年碰到低薪、通膨、高房價，導致不婚不生、買不起房子，對未來沒希望，如何透過社宅興建、財政紀律獲得年輕人認同，未來創造更友善環境、落實居住正義、司法公正等，都是柯文哲未來的重點。

侯友宜日前提出五大居住政策，也瞄準改善低薪、治安、詐騙等弊病及落實公平正義。國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，吸引青年支持，應打出「經濟牌」，提出有感的政見。

宣傳方面，侯友宜近來Instagram影片連發，出訪日本吃泡麵、到新竹學木箱鼓，顯露侯親民的一面，大獲好評。據了解，為貼近年輕人、增加網路互動，侯友宜競辦近來加入新血，加強隨行影片拍攝，近期更將找來網紅級女神，合作開節目。

賴清德方面，民進黨人士表示，目前青年選票確實較弱，賴清德將透過與青年面對面溝通、社群平台的青年企畫及端出政策牛肉等三面向，以行動說服年輕世代。

賴清德與青年面對面溝通，包括走入校園、參加青年論壇，也盼擴編民進黨青年軍「國務青」，另要求黨部力求打進異溫層群組，同時針對年輕民代、幕僚開設工作坊，串聯黨內青年，同步擴大爭取年輕世代認同。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 柯文哲 邱臣遠 陳智菡 居住正義

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