冷眼集／300萬張青年票 別只在選舉才想起

二○二四總統大選，三百萬張青年票是兵家必爭之地，昨晚彷彿一場青年選民面試大會，藍綠白三名總統參選人都有備而來。侯友宜沉穩依舊，以「拒絕人事和關說、讓青年住得起」凸顯鐵漢形象；柯文哲是即興創作專家，以直白語言拉攏年輕人；賴清德拿出政策利多，是執政優勢也是包袱。

侯友宜昨天演說層次明顯，先細數清除五股垃圾山等政績，凸顯不畏黑道、複雜困難市政沉痾的執政魄力，再提出「大城小國」概念拉出高度。演說穿插閩南語，提高自然度。面對青年問題，一句「房子不是用來炒作的，是人在住的」直球對決。

柯文哲一路用大白話吸引青年目光，他批執政者貪汙腐敗、只畫大餅，稱國家打詐隊本身就是詐騙，也立刻發揮有話直說的「柯Ｐ魅力」說，若他當總統至少不會貪汙、不打高空時，果然引起現場一片笑聲和掌聲。聚焦經濟產業發展和教育人才，也對準青年胃口。

有執政優勢的賴清德則條列國家希望願景工程，除了給「在經濟上，台灣成為日不落國」遠景，也有近程上要投資下個世代科技創新，為青年描繪他要走的國家發展方向。但執政優勢也是包袱，政策宣導難讓魅力加分。

不過，台灣青年身為「三明治世代」，既要承受上一世代留下的後患，亦要擔任銜接下一世代角色；上一世代享盡炒房利多，青年被迫承擔高房價、高租金的惡果。居住正義的源頭是世代不正義，要根治問題，勢必得罪既得利益者。

青年總在選前被重視，而選舉是尋求選票極大化的過程，滿足不同群體時，這場青年選票面試大會，三人政策主張能否成真，或充其量是譁眾取寵。若支票無法兌現，台下這群「面試官」的利用價值，終究只是一張張選票。