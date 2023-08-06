青年論壇…侯、賴、柯同場 聚焦居住正義

青商總會昨在桃園舉行「未來城市青年進行式」論壇，藍綠白總統參選人受邀與談，青年聚焦台灣高房價「買不起房」，也關注能源、兩岸、詐騙。國民黨侯友宜指「房子不是用來炒作的」，目標讓租屋市場透明、青年住得起；民進黨賴清德表示將祭出房屋差別稅率二點零、擴大青年貸款與社宅增至廿五萬戶等三項對策；民眾黨柯文哲則提出三個「大力」，大力蓋社會住宅、修改稅和補助，解決高房價至少要花廿年。

侯友宜面對如何解決高房價提問時說，「房子不是用來炒作的，是人在住的」，讓每個人住得起房子一直是他的主張，現階段應先讓民眾租得起，再讓大家買得起；關鍵還是租屋市場透明，房東要分離課稅、租客要有類扣除額上限，囤房稅也是手段之一。

侯友宜也首度提出「全球競爭在城市，未來希望在青年」的大城小國概念，指台灣產業要與國際接軌，才有更好發展。不過世界最大的工廠在大陸，兩岸局勢兵凶戰危，一定要拉回和平穩定的局面，經濟才有辦法往前走，他有能力讓局面穩定。

柯文哲批評政府怎麼會用仁愛路蓋社宅，這不是「拿西裝做內褲」嗎？他提出以教育為導向的社宅，少子化之下，未來台北市校舍多數要改建，用公家土地蓋社宅只租不賣，中央也要出面處理。

藍綠白總統參選人青年政策主張 製表／張裕珍

「自己不會講屁話、講幹話，就是認真工作。」柯文哲更稱自己不會貪汙，若當選總統不會搞八千四百億元的前瞻計畫，也認為不要太過於意識形態，要誠實與百姓溝通問題，大家都知道二○二五年不可能達到非核家園，不要為了意識形態把國家搞垮。

壓軸的賴清德對居住問題提三對策，一是透過全國總歸戶、房屋差別稅率二點零政策，遏止惡意囤房，讓房價趨於正常。二是擴大青年安心成家貸款，並提高貸款額度從八百萬元加到一千萬元，利息補貼再多一碼。

賴清德提創新繁榮、公益永續和民主和平三大國家希望工程願景，並說台灣非核家園「不可能走回頭路」，除非核能發展能既安全又沒有核廢料疑慮，且台灣只有綠電不足，沒有用電不足問題。