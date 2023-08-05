聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／昔深藍票倉 各家爭搶

聯合報／ 本報記者郭政芬
台灣民眾黨主席柯文哲（中）今晚出席苗栗縣台灣選哲之友會成立大會，柯文哲認為台灣要成為正常國家就是政府要贏的人民信任。記者潘俊宏／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲（中）今晚出席苗栗縣台灣選哲之友會成立大會，柯文哲認為台灣要成為正常國家就是政府要贏的人民信任。記者潘俊宏／攝影

總統大選倒數半年，桃竹苗一向被視為藍營優勢區，全台約占二成的客家人口，選票流向攸關勝負，民進黨參選人賴清德四月起密集直搗新竹、民眾黨柯文哲人親土親，鴻海創辦人郭台銘有竹科人優勢，國民黨參選人侯友宜對桃竹苗客庄的經營起步較晚，昨天到義民廟參拜，隨後與藍營基層交心，黨主席朱立倫親自輔選，既固票也拔樁，而客庄是藍營重點票倉，這塊「機會之地」綠白郭也絕不會放棄。

新竹縣客家人逾七成，民進黨在這裡的總統大選得票率逐次成長，客家票倉已非鐵板一塊，民進黨早在今年四月就布局，直搗藍營的深藍票區，賴清德更是兩周四次勤跑竹縣，黨內評估桃竹苗是關鍵選區，不能讓國民黨有大贏的機會。

侯友宜雖然起步較晚，但國民黨在新竹縣組織齊全，各鄉鎮的基層婦女組織與黨部都深入鄰里，他前往客家人的信仰中心義民廟參拜，鞏固客庄意味濃厚。接著再到黨部與議會黨團十三鄉鎮幹部見面座談會，在朱立倫全力輔選下，不只為換侯民調止跌，更要在客庄穩住鐵票，不讓綠營搶票。

藍營與綠營在客家激戰，民眾黨主席柯文哲從新竹起家，有地緣之利，也可能衝擊戰局。上屆立委選戰，第三勢力在新竹市與竹縣周邊鄉鎮勢如破竹，新竹縣市也被民眾黨視為「重中之重」，加上黨內有高虹安一席諸侯，影響力也不容小覷。

郭台銘有竹科人脈，五月中旬才在新竹掀「阿銘旋風」，郭若獨立參選，既考驗竹科人的選擇，也考驗他在經營客家選票的實力。

而從侯友宜昨天座談會座無虛席的狀況研判，已讓其他參選人繃緊神經，尤其客家族群重視個人交情與宗族關係，很重感情，侯友宜昨猛秀客語搶攻客家票，加上在地客家宗親人脈助攻，能否在此占上風是觀戰重點。

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

侯友宜新竹參拜義民廟 林為洲牽線前縣長林光華接待

搶攻客家票！侯友宜直搗新竹縣客庄 發揮母雞功效為小雞助選

【重磅快評】徐巧芯與侯友宜的「友誼距離」

影／赴新竹縣外界揣測成功拔樁？侯友宜：林光華是老朋友

相關新聞

回防桃竹 侯友宜攬腰鍾東錦、同框林光華

國民黨總統參選人侯友宜昨天在桃園、竹縣搶攻婦女與客家選票，出席世界客家博覽會用客語說「我是客家人」，侯大攬苗栗縣長鍾東錦...

新聞眼／昔深藍票倉 各家爭搶

總統大選倒數半年，桃竹苗一向被視為藍營優勢區，全台約占二成的客家人口，選票流向攸關勝負，民進黨參選人賴清德四月起密集直搗...

侯友宜新竹參拜義民廟 林為洲牽線前縣長林光華接待

國民黨總統參選人侯友宜今到新竹義民廟參拜，民進黨大老、前縣長林光華也以義民廟董事長身份接待，林光華說「做夢的都來過了，我...

柯文哲苗栗選哲之友會 鍾東錦到場還人情

台灣民眾黨今晚在苗栗中正堂辦「台灣選哲之友會」成立大會，黨內總統參選人柯文哲到場授旗，並頒發全縣18鄉鎮市分會長等幹部聘...

影／盼台灣成為正常國家 柯文哲：首要是政府是可信的

台灣民眾黨主席柯文哲今晚出席苗栗縣台灣選哲之友會成立大會，苗栗縣長鍾東錦也出席聆聽柯文哲致詞，柯文哲提出他對台灣的願景是...

搶攻客家票！侯友宜直搗新竹縣客庄 發揮母雞功效為小雞助選

國民黨總統參選人侯友宜今天搶攻客家票，從桃園到新竹縣連跑多場，下午到竹縣國民黨黨部，與黨團、鄉鎮幹部面對面懇託，現場氣氛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦