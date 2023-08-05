新聞眼／昔深藍票倉 各家爭搶

總統大選倒數半年，桃竹苗一向被視為藍營優勢區，全台約占二成的客家人口，選票流向攸關勝負，民進黨參選人賴清德四月起密集直搗新竹、民眾黨柯文哲人親土親，鴻海創辦人郭台銘有竹科人優勢，國民黨參選人侯友宜對桃竹苗客庄的經營起步較晚，昨天到義民廟參拜，隨後與藍營基層交心，黨主席朱立倫親自輔選，既固票也拔樁，而客庄是藍營重點票倉，這塊「機會之地」綠白郭也絕不會放棄。

新竹縣客家人逾七成，民進黨在這裡的總統大選得票率逐次成長，客家票倉已非鐵板一塊，民進黨早在今年四月就布局，直搗藍營的深藍票區，賴清德更是兩周四次勤跑竹縣，黨內評估桃竹苗是關鍵選區，不能讓國民黨有大贏的機會。

侯友宜雖然起步較晚，但國民黨在新竹縣組織齊全，各鄉鎮的基層婦女組織與黨部都深入鄰里，他前往客家人的信仰中心義民廟參拜，鞏固客庄意味濃厚。接著再到黨部與議會黨團十三鄉鎮幹部見面座談會，在朱立倫全力輔選下，不只為換侯民調止跌，更要在客庄穩住鐵票，不讓綠營搶票。

藍營與綠營在客家激戰，民眾黨主席柯文哲從新竹起家，有地緣之利，也可能衝擊戰局。上屆立委選戰，第三勢力在新竹市與竹縣周邊鄉鎮勢如破竹，新竹縣市也被民眾黨視為「重中之重」，加上黨內有高虹安一席諸侯，影響力也不容小覷。

郭台銘有竹科人脈，五月中旬才在新竹掀「阿銘旋風」，郭若獨立參選，既考驗竹科人的選擇，也考驗他在經營客家選票的實力。

而從侯友宜昨天座談會座無虛席的狀況研判，已讓其他參選人繃緊神經，尤其客家族群重視個人交情與宗族關係，很重感情，侯友宜昨猛秀客語搶攻客家票，加上在地客家宗親人脈助攻，能否在此占上風是觀戰重點。