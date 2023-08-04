影／赴新竹縣外界揣測成功拔樁？侯友宜：林光華是老朋友

國民黨總統參選人侯友宜首度到新竹縣新埔褒忠亭義民廟參拜，和民進黨籍新竹前縣長林光華會面，外界揣測拔樁成功。侯自稱與林是老朋友，此行是敘舊；他也說，只要是為了這塊土地，就沒有分你我，更沒有分顏色。

侯友宜表示，與林光華是老朋友、交往已久，侯讚林光華勤政愛民，為新竹貢獻良多，尤其警政治安，侯說林光華幫忙很多，所以此行來義民廟參拜，也是跟林光華敘舊，倍受溫暖，會一起打拚，為新竹縣做出好成績。

侯友宜轉頭也讚現任新竹縣長楊文科是為新竹實實在在做事，楊文科也向林光華請益許多。侯認為只要是為了這塊土地，就沒有分你是誰、我是誰、更沒有分顏色，都是為了這塊土地在打拚。

不過現場媒體也提問侯友宜，目前傳出多縣市議長欲挺鴻海創辦人郭台銘，侯友宜如何看待此事。侯友宜笑而不談，只說「沒有評論」，僅表示會團結努力、衝出好成績。被問到挺郭派將在8月17日聚會，國民黨內也傳黨員出席，是否黨內分裂？侯友宜只說「謝謝大家的關心」。

媒體也提問侯友宜對郭台銘的策略是否是「以拖待變」，侯友宜回應，最重要的是我們自己要不斷的自立自強，全力以赴接受任何挑戰，毫無畏懼、一定會贏得最後勝選。