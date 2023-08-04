柯文哲稱「我不贏台灣會完蛋」 綠委反嗆：他贏了台灣才完蛋

民眾黨總統參選人柯文哲日前提及，南下看到老百姓活得太慘了，下定決心「我不贏台灣會完蛋」。民進黨立委林楚茵今天批評，柯文哲連台北市政都不行，還想當總統，呼籲柯文哲批評前，先照鏡子回想市政一再倒數，反嗆「讓柯文哲贏了台灣才完蛋」。

林楚茵指出，蔡英文總統執政以來增加的長期債務遠低於馬政府，改善台灣財務狀況得到全球各大評鑑單位肯定，柯文哲是裝睡的人叫不醒，還是白賊到連自己都騙？

林楚茵批評，柯文哲主政下的台北市政連續三年最後一名，卻去造謠世界競爭力排名被國際稱讚的民進黨政府，不知道檢討的柯文哲好意思笑南部生活差，在他執政八年下，造成台北市人口減少22萬人，台北市民生活痛苦紛紛「脫北」，連副市長都被刪減剩2人，讓柯文哲贏了台灣才完蛋。