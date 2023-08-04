侯友宜颱風後跑競選行程 陳建仁：相信他會做最好考量
中颱卡努襲台，台灣今天凌晨才脫離暴風圈，北北基宜今恢復上班上課，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今未坐鎮新北市，前往其他縣市參加競選行程，被質疑怠忽職守。行政院長陳建仁今出席台灣美食展開幕受訪表示，卡努颱風往東北走以後，中南部山區仍有豪雨產生，相信侯市長自己會對行程安排做最好考量。
陳建仁指出，台灣最近2周連續受到2個颱風影響，中央政府通力合作，加上所有國民配合，讓災情減到最少，但仍要提醒全體民眾，卡努颱風往東北走以後，中南部山區仍有豪雨產生，大家要提高警覺。至於侯市長對行程的安排，相信他自己會做最好考量。
卡努颱風減弱並逐漸遠離，中央氣象局今天清晨解除陸上颱風警報，上午10時指出，將於11時30分解除海上颱風警報。但颱風外圍環流及西南風影響，中南部山區仍有豪雨，將啟動大規模或劇烈豪雨作業。
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