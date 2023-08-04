若成「四腳督」局面結果曝！洪孟楷：四個人都會是躺著選

鴻海創辦人郭台銘近日訪美，外界猜測郭很可能獨立參選2024總統大選，國民黨立委洪孟楷指出，若是郭台銘參選形成「四腳督」的局面，那民進黨參選人賴清德將「躺著當選」，其他三人則是「躺著落選」，全數都是「躺著選」。

2024總統大選在即，各黨代表參選人包括民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜，而郭台銘則是因動作頻頻，遭外界解讀為可能會獨立參選。

洪孟楷3日在政論節目《少康戰情室》分析2024總統大選議題，他表示，郭台銘在5/17於臉書上的貼文提及「開大門、走大路」，指的就是支持侯友宜。

洪孟楷表示，有六成的民眾希望政黨輪替，因此國民黨應整合一切力量下架民進黨，否則若是放棄整合，所有在野的政治人物都對不起台灣民眾，無法達成六成民眾所要的政黨輪替。

洪孟楷指出，如果郭台銘真的參選，那四個候選人都會是躺著選，「賴清德躺著當選，柯文哲、侯友宜、郭台銘躺著落選」。

有網友留言「孟楷說的没錯，在野不合作一定輸而且是罪人，但為什麼在野要合作就一定要國民黨當正的而不是民調高的人當正的呢？」、「真的好想看看郭先生怎麼教育年輕人誠信問題」、「民進黨下台，人民才會好，選民進的人醒過來吧」、「郭台銘的信譽和人品已蕩然無存！」