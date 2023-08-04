快訊

在學校摸前女友屁股！高中生涉性騷判刑6月

老高遭爆抄襲日本YT！　網揪「小茉真實年齡55歲！」粉絲揭真相

「蘋果員工禁休日」迎新手機！果粉嗨iPhone 15發表、開賣時間曝光

觀世音託夢曝「姓氏筆畫最多的會勝選！」 他猜九月恐重演換柱戲碼

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘。記者陳正興／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者陳正興／攝影

日前有選民聲稱被關公託夢指示「2024年無黨籍的人會贏得總統大選」，並以此勸進鴻海創辦人郭台銘參選。資深媒體人王瑞德笑稱，他也被觀世音菩薩託夢，雖然觀世音菩薩沒有說誰會當選，但透露「姓氏筆畫最多的會贏」。政治評論員李正皓也指出，九月可能重演換柱戲碼。

鴻海創辦人郭台銘正進行訪美，日前有選民為了勸進他參選，聲稱自己被關公託夢指示「2024年無黨籍的人會贏得總統大選」。王瑞德在《驚爆新聞線》中開玩笑指出，其實他自己也有被觀世音菩薩托夢，並透露「姓氏筆畫最多的會贏」。

針對郭台銘近日訪美，王瑞德表示，郭台銘此舉就是要告訴外界，即時他還沒有宣布參選總統，仍可以跟這些所謂的美國國際友人平起平坐，郭台銘很可能在回台後、金門八二三砲戰65週年紀念日8月23日這天表態參選。

政治評論員李正皓表示，國民黨主席朱立倫主張「非綠執政大聯盟」，但這個前提是一起打江山後一起分江山，至於到底誰正誰副，若是這兩個月民調衝得起來，就可以進行整合，他認為，藍營宣稱九月才會處理這件事，原因就是「換柱也是九月」，直呼「沒完沒了！」

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 朱立倫 民調

延伸閱讀

百元就入手！妹子逛NET被「超值單品」燒到 連男友都喊：快買爆

不斷更新／卡努強襲！8月3日北部百貨、電影院、熱門餐廳暫停營業一次看

說好同步颱風假「桃園被一腳踢開」 鄉民氣炸：禁止北北基人用桃機

卡努減緩滯留！風雨「越晚越強」氣象粉專曝1地明達颱風假標準

相關新聞

觀世音託夢曝「姓氏筆畫最多的會勝選！」 他猜九月恐重演換柱戲碼

日前有選民聲稱被關公託夢指示「2024年無黨籍的人會贏得總統大選」，並以此勸進鴻海創辦人郭台銘參選。資深媒體人王瑞德笑稱，他也被觀世音菩薩託夢，雖然觀世音菩薩沒有說誰會當選，但透露「姓氏筆畫最多的會贏」。政治評論員李正皓也指出，九月可能重演換柱戲碼。

柯文哲批特別預算編列作假帳 陳建仁：一直說假話且無知

民眾黨總統參選人柯文哲昨天批評，政府將特別預算常態化是在作假帳。行政院長陳建仁今天說，政府財政健全，前瞻等特別預算編列都...

稱南部人活得太慘挨轟！柯文哲嗆民進黨：不要製造分裂

民眾黨總統參選人柯文哲日前提及，南下看到老百姓活得太慘了，下定決心「我不贏台灣會完蛋」，遭批評是「皇帝思維」。柯文哲今天...

【專家之眼】眾裡尋他千百度，2024大選的是與非

一度讓最大反對黨士氣大振，各方咸表同意授權黨中央抉擇和採取徵召方式，以減少內部衝突與特定候選人所可能面臨的表態難題；同時...

大選風向球 彰化北斗鎮長補選明投票

彰化縣北斗鎮長補選明天投票，被視為二○二四總統選舉前哨戰，選前卡努颱風攪局，行政院副院長鄭文燦昨早取消輔選，昨晚由總統府...

郭台銘參選箭在弦上、侯友宜隱忍以拖待變 藍營人士：不分區提名將是黨整合籌碼

彰化縣議長謝典林退出國民黨後，黨內憂心的「骨牌效應」並未立即出現，但謝典林開第一槍，反映鴻海創辦人郭台銘發動連署獨立參選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦