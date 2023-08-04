觀世音託夢曝「姓氏筆畫最多的會勝選！」 他猜九月恐重演換柱戲碼

日前有選民聲稱被關公託夢指示「2024年無黨籍的人會贏得總統大選」，並以此勸進鴻海創辦人郭台銘參選。資深媒體人王瑞德笑稱，他也被觀世音菩薩託夢，雖然觀世音菩薩沒有說誰會當選，但透露「姓氏筆畫最多的會贏」。政治評論員李正皓也指出，九月可能重演換柱戲碼。

鴻海創辦人郭台銘正進行訪美，日前有選民為了勸進他參選，聲稱自己被關公託夢指示「2024年無黨籍的人會贏得總統大選」。王瑞德在《驚爆新聞線》中開玩笑指出，其實他自己也有被觀世音菩薩托夢，並透露「姓氏筆畫最多的會贏」。

針對郭台銘近日訪美，王瑞德表示，郭台銘此舉就是要告訴外界，即時他還沒有宣布參選總統，仍可以跟這些所謂的美國國際友人平起平坐，郭台銘很可能在回台後、金門八二三砲戰65週年紀念日8月23日這天表態參選。

政治評論員李正皓表示，國民黨主席朱立倫主張「非綠執政大聯盟」，但這個前提是一起打江山後一起分江山，至於到底誰正誰副，若是這兩個月民調衝得起來，就可以進行整合，他認為，藍營宣稱九月才會處理這件事，原因就是「換柱也是九月」，直呼「沒完沒了！」