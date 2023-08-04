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大選風向球 彰化北斗鎮長補選明投票

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣北斗警分局對全體員警加強北斗鎮長補選查賄制暴工作重點。圖／北斗警分局提供 簡慧珍
彰化縣北斗警分局對全體員警加強北斗鎮長補選查賄制暴工作重點。圖／北斗警分局提供 簡慧珍

彰化縣北斗鎮長補選明天投票，被視為二○二四總統選舉前哨戰，選前卡努颱風攪局，行政院副院長鄭文燦昨早取消輔選，昨晚由總統府秘書長林佳龍、立委王定宇陪江熊一楓徒步掃街拜票。原本副總統賴清德今要陪民進黨候選人江熊一楓衝刺也喊停，改由前屏東縣長潘孟安陪同。

北斗鎮前鎮長李玄在因案解職入監服刑，補選共有五人參選，民進黨提名前議員江熊一楓，前鎮長洪參民是司法正義黨推薦，其餘三人屬無黨籍，包含前鎮長、李玄在之妻楊麗香代夫出征，第三度參選的北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖、開業獸醫師林政興。

北斗鎮長補選被視為明年總統大選風向球，國民黨沒有提名候選人，讓民眾黨、鴻海創辦人郭台銘有運作舞台；綠營在「下架民進黨」的危機下團結輔選，總統蔡英文、賴清德、立法院長游錫堃、鄭文燦、林佳龍等人輪番助陣。

綠營大軍壓境，其他候選人繃緊神經。顏宏霖日前有郭台銘、彰化縣議長謝典林、藍營地方樁腳到場加持，民眾黨主席柯文哲也曾陪同造勢，聲勢大起，昨徒步掃街爭取選票。楊麗香、洪參民、林政興則各自鎖定鐵票防守。

2024選舉 2024總統選舉 江熊一楓 郭台銘 林佳龍 賴清德 謝典林 楊麗香 顏宏霖

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