聽新聞
test
0:00 / 0:00
大選風向球 彰化北斗鎮長補選明投票
彰化縣北斗鎮長補選明天投票，被視為二○二四總統選舉前哨戰，選前卡努颱風攪局，行政院副院長鄭文燦昨早取消輔選，昨晚由總統府秘書長林佳龍、立委王定宇陪江熊一楓徒步掃街拜票。原本副總統賴清德今要陪民進黨候選人江熊一楓衝刺也喊停，改由前屏東縣長潘孟安陪同。
北斗鎮前鎮長李玄在因案解職入監服刑，補選共有五人參選，民進黨提名前議員江熊一楓，前鎮長洪參民是司法正義黨推薦，其餘三人屬無黨籍，包含前鎮長、李玄在之妻楊麗香代夫出征，第三度參選的北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖、開業獸醫師林政興。
北斗鎮長補選被視為明年總統大選風向球，國民黨沒有提名候選人，讓民眾黨、鴻海創辦人郭台銘有運作舞台；綠營在「下架民進黨」的危機下團結輔選，總統蔡英文、賴清德、立法院長游錫堃、鄭文燦、林佳龍等人輪番助陣。
綠營大軍壓境，其他候選人繃緊神經。顏宏霖日前有郭台銘、彰化縣議長謝典林、藍營地方樁腳到場加持，民眾黨主席柯文哲也曾陪同造勢，聲勢大起，昨徒步掃街爭取選票。楊麗香、洪參民、林政興則各自鎖定鐵票防守。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言