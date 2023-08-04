郭台銘參選箭在弦上 侯友宜隱忍以拖待變

彰化縣議長謝典林退出國民黨後，黨內憂心的「骨牌效應」並未立即出現，但謝典林開第一槍，反映鴻海創辦人郭台銘發動連署獨立參選總統已勢在必行，挺郭地方議長和派系人士必將面臨表態選邊；另一方面，國民黨中央和侯友宜競選辦公室隱忍不出重手，也在以拖待變，保留最後整合空間及可能。

國民黨總統參選人侯友宜今天在桃園、新竹造勢，兩場人數上看千人。國民黨文傳會主委林寬裕表示，各行各業的「侯援會」皆在緊鑼密鼓籌備中，青年、工商、勞工界等都依照原訂的計畫進行中，選辦與黨部也都共同規畫。

挺郭派也動作不斷，地方人士昨證實，郭台銘訪美返台後，挺郭人士將於八月十七日在台北鉅星匯會館發起一場「主流聯盟」餐會，席開數四、五十桌，謝典林、雲林縣前縣長張榮味都是受邀者；張榮味負責人數約一到兩桌。台東縣前縣長吳俊立表示，知道這場餐會，但尚未決定參加。

據了解，昨上午謝典林受張榮味之邀到張宅見面，張榮味也關心謝典林退黨的事，並認為謝的退黨決定是對的。本報記者昨多次致電張榮味，但張未接電話。

從南投的何勝豐到彰化的謝典林，黨內和外界都在點名下一個退黨的是哪位議長？

黨內人士表示，侯郭未整合藍營基層焦慮，一聽到有人幫郭壯聲勢，深藍也會質問「拿了郭什麼好處？」左右不是人的情緒，對立委參選人的處境，恐才真難堪。

卡努颱風來襲，新北市長侯友宜昨坐鎮新北市府災害應變中心。記者陳正興／攝影

另一方面，國民黨中央和侯競辦仍保留最後整合空間。據了解，國民黨主席朱立倫已親自致電議長們，重申要團結；黨內高層也與雙北、桃園等地議會系統分頭對話，減緩可能產生的骨牌效應。侯競辦則派出重要人士與謝典林方面溝通，希望努力到最後一刻。

對於侯、郭是否「必有一戰」，國民黨人士表示，郭若已準備好獨立參選總統，後續大選效應將遠超過個別議長的退黨。郭台銘返國後何時宣布參選，以及何時真正開始號令地方議長、派系及各山頭人士，從連署戰開始分頭布局並全面出擊。

相關人士表示，地方議長背後各有不同處境及利益盤算，和郭的最大交集除了不喜歡侯友宜，也盤算挺郭「有好處沒壞處」，反過來也增加黨中央若要整合談判的籌碼，眼前最大的目標，就是不分區立委的提名。