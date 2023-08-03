賴清德左右難「安」！潘孟安、蔣絜安捲論文抄襲聲量飆
image source：FB／潘孟安
文／陳宣懿
民進黨總統參選人賴清德近期親信涉入多項爭議，競選辦公室總幹事潘孟安1日被指控在高師大的碩士論文涉抄襲。對此，高師大回應，潘孟安碩士學位論文確實違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，學校決議予以書面告誡處分。潘孟安則提3點聲明表示，論文具有原創性，無抄襲疑慮，尊重學倫會審查結果。此外，民進黨客家部前主任蔣絜安上週因論文抄襲風波請辭獲准。
潘孟安論文涉抄襲獲關注 蔣絜安丟學位辭黨職引熱議
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/26～2023/08/01）統計調查，近一週潘孟安與蔣絜安網路聲量，潘孟安聲量最高點出現在8月1日，共1萬6,296筆聲量。國民黨立委王鴻薇指出，潘孟安的高師大碩士論文涉嫌抄襲，經過Turnitin系統比對後，發現抄襲比率高達54％。隨後潘孟安回應「並無抄襲疑慮」，讓王鴻微再次砲轟，「不知道是不是民進黨都說好了，要走林智堅模式」。PTT也有網友表示，「54%都沒事有黨證真的好」、「鄭文燦好像30%台大就拔碩士了」。
此外，蔣絜安聲量最高點出現在7月28日，共9,040筆聲量。蔣絜安遭台大學倫會認定論文抄襲情節嚴重，被台大國發所撤銷碩士學位。蔣絜安28日發聲明放棄碩士學位，並主動向民進黨主席賴清德辭去客家部主任一職。蔣絜安還發文指控論文槍手薛雲峰主動接近，趁她論文口試屆期的急迫性，強迫她接受抄襲的「好意」，宣稱抄襲是「在強暴脅迫下不當的作為」。對此，PTT有網友留言表示，「一直考驗人民智商的黨」、「一定是被強暴脅迫畢業的應該沒錯」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
潘孟安近三日熱門關鍵字 「抄襲、論文、高師大」入列
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/30～2023/08/01）統計調查，潘孟安近三日的網路熱門關鍵字，因為王鴻薇質疑潘孟安高師大碩士論文涉嫌抄襲，「王鴻薇」、「抄襲」、「論文」、「高師大」字詞皆入榜。隨後高師大回應，潘孟安論文違反學倫瑕疵，未達撤銷學位程度。因此熱門關鍵字出現「學倫」、「瑕疵」、「撤銷」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月26日至20223年08月01日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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