快訊

直播／中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

北北基宜明天還能放颱風假嗎？桃園今不放假錯了嗎？彭啟明這麼說

賴清德左右難「安」！潘孟安、蔣絜安捲論文抄襲聲量飆

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／潘孟安

文／陳宣懿

民進黨總統參選人賴清德近期親信涉入多項爭議，競選辦公室總幹事潘孟安1日被指控在高師大的碩士論文涉抄襲。對此，高師大回應，潘孟安碩士學位論文確實違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，學校決議予以書面告誡處分。潘孟安則提3點聲明表示，論文具有原創性，無抄襲疑慮，尊重學倫會審查結果。此外，民進黨客家部前主任蔣絜安上週因論文抄襲風波請辭獲准。

潘孟安論文涉抄襲獲關注　蔣絜安丟學位辭黨職引熱議

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/26～2023/08/01）統計調查，近一週潘孟安與蔣絜安網路聲量，潘孟安聲量最高點出現在8月1日，共1萬6,296筆聲量。國民黨立委王鴻薇指出，潘孟安的高師大碩士論文涉嫌抄襲，經過Turnitin系統比對後，發現抄襲比率高達54％。隨後潘孟安回應「並無抄襲疑慮」，讓王鴻微再次砲轟，「不知道是不是民進黨都說好了，要走林智堅模式」。PTT也有網友表示，「54%都沒事有黨證真的好」、「鄭文燦好像30%台大就拔碩士了」。

此外，蔣絜安聲量最高點出現在7月28日，共9,040筆聲量。蔣絜安遭台大學倫會認定論文抄襲情節嚴重，被台大國發所撤銷碩士學位。蔣絜安28日發聲明放棄碩士學位，並主動向民進黨主席賴清德辭去客家部主任一職。蔣絜安還發文指控論文槍手薛雲峰主動接近，趁她論文口試屆期的急迫性，強迫她接受抄襲的「好意」，宣稱抄襲是「在強暴脅迫下不當的作為」。對此，PTT有網友留言表示，「一直考驗人民智商的黨」、「一定是被強暴脅迫畢業的應該沒錯」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

潘孟安近三日熱門關鍵字　「抄襲、論文、高師大」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/30～2023/08/01）統計調查，潘孟安近三日的網路熱門關鍵字，因為王鴻薇質疑潘孟安高師大碩士論文涉嫌抄襲，「王鴻薇」、「抄襲」、「論文」、「高師大」字詞皆入榜。隨後高師大回應，潘孟安論文違反學倫瑕疵，未達撤銷學位程度。因此熱門關鍵字出現「學倫」、「瑕疵」、「撤銷」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月26日至20223年08月01日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

延伸閱讀

2024選戰／柯文哲近一週聲量冠全台！深陷「3風暴」仇女、北流爭議款、演唱會收入

明天新北市放颱風假？侯友宜從日本返台最快「這時間」做出決定

2024選戰／侯友宜近一週好感度反超柯文哲 與賴清德聲量纏鬥中

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 潘孟安 蔣絜安 論文抄襲

延伸閱讀

郭台銘若參選總統 柯文哲：賴清德可以開香檳慶祝

賴清德中常會突點名莊瑞雄 賴式幽默讓與會者心驚

潘孟安爆高師大論文抄襲 藍委：將來還有未爆彈

賴清德出訪過境紐約、舊金山 江啟臣：美國會避免意外

相關新聞

審計部稱蔡政府還債6700億 柯文哲批用特別預算作假帳

審計部日前公布2016至2022年中央政府總決算審核報告，民進黨政府執政7年，除了還債6700億，累積歲計賸餘4474億...

郭台銘赴美看張育成大聯盟比賽 兩人相識於蓬萊少棒隊

鴻海創辦人郭台銘正在訪美，台北時間今（3）日快閃西雅圖，觀賞在美國大聯盟（MLB）打拼的我國棒球好手「國防部長」張育成的...

幕後／朱立倫親電多位議長 黨高層對話議會系統阻退黨

彰化縣議長謝典林退出國民黨，引發黨內憂心骨牌效應，甚至批評黨中央整合不力。據了解，國民黨主席朱立倫親自致電議長們，重申要...

賴清德左右難「安」！潘孟安、蔣絜安捲論文抄襲聲量飆

民進黨總統參選人賴清德近期親信涉入多項爭議，競選辦公室總幹事潘孟安1日被指控在高師大的碩士論文涉抄襲。對此，高師大回應，潘孟安碩士學位論文確實違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，學校決議予以書面告誡處分。潘孟安則提3點聲明表示，論文具有原創性，無抄襲疑慮，尊重學倫會審查結果。此外，民進黨客家部前主任蔣絜安上週因論文抄襲風波請辭獲准。

賴清德參加高雄社宅開工 首度喊出「百萬社宅」政策

副總統賴清德今早南下高雄參加「本和安居」社宅動土，首度喊出「百萬社宅」願景，超越蔡英文總統8年20萬社宅的政策目標，另他...

柯文哲批蔡政府作假帳 綠委酸：柯用兩個基金去還債

民眾黨總統參選人柯文哲昨在臉書發文批評，民進黨政府執政7年，除了債務還本6700億，還累積歲計賸餘4474億。帳面上看來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦