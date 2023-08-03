柯文哲：我不贏台灣會完蛋 基進：人民要往哪裡逃？

民眾黨總統參選人柯文哲昨上直播節目說「目睹南部老百姓這樣生活實在太慘了」、「我不贏台灣會完蛋」，台灣基進台南市議員李宗霖今嗆柯文哲在台北執政8年少了22萬人，如果柯當總統，是要台灣人逃去哪裡？

李宗霖說，柯文哲舉例的南部年輕人，1個月薪水4萬多，房租1個月5千塊，不敢結婚。然而比較台北市平均薪資也不過4萬3170元，1個月卻要負擔1萬元以上的房租，且伙食費恐怕是南部的兩倍。而柯文哲在台北市執政，每年約有1.6萬名「脫北者」，8年來台北市人口總共減少22萬人，真的還覺得台北生活很「柯」以？

李宗霖表示，柯說「去南部看那些老百姓的生活，我覺得實在是太慘了」這句話，就是在天龍國住久了，根本不知道台灣其他地方的民情。更何況，負責任的政治工作者應當是看到問題並且提出解方，而不是透過貶低南部的方式，藉此墊高自己的價值，甚至將自己塑造為救世主的形象。

李宗霖指柯文哲根本無心了解南部人的心聲。過去柯文哲對於前瞻計畫以及其他縣市建設的分配時常有意見，甚至說出「鄉下有鄉下的樣子」。他也曾譏笑「南部人搭公車是癮頭（傻瓜）」，這些話語南部人都記在心裡。