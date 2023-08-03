侯柯賴能源政見 瞄準核能交鋒

國民黨總統參選人侯友宜曾宣布七月提出完整能源政策白皮書，卻在七月底受颱風、感冒、訪日，而有所延後。侯友宜競選辦公室昨宣布，侯友宜將在八月九日親自舉行記者會宣布能源政見。民眾黨總統參選人柯文哲預計在九月中後提出能源政見，民進黨總統參選人賴清德則預估十月至十一月提出。

侯友宜日前在台大演講釋出「核二核三延役」，核四重啟與否則須經專家評估。

據了解，國民黨智庫已經整理完整能源政策，包含「減煤」、「核二核三延役」、「不排除重啟核一」，核四是否重啟則與「新能源」並列為「未來評估項目」。

侯友宜原訂七月公布能源政見。侯競辦昨天表示，原先規畫於七月底公布的能源政見，因受侯友宜日前重感冒，加上出訪日本行程，以及杜蘇芮及卡努颱風接連來襲之故，而有所延後。改訂於八月九日開記者會，由侯友宜偕同競辦國政顧問團及政策組成員，向外界提出並說明其能源政見。

賴清德能源政見也備受關注，賴日前到台大參加座談回應學生指出，目前相關單位有在規畫，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來能緊急使用，以備不時之需。

據悉，賴回應的脈絡，主要針對緊急狀態，譬如台海遭封鎖所做的思考與討論，而非在常態狀態，因此，隨後賴及民進黨一再對外強調，「要不要選擇、有沒有需要，都會需要社會共識來決定。」

賴針對能源議題，這兩年的確不斷與專家學者討論，尤其台灣若面臨極端的國安情境下，如何提出能源對策，更是討論核心。

柯文哲競辦發言人陳智菡則表示，現階段台灣再生能源發展不如預期，核電仍為台灣必要電力來源，蔡政府二○二五非核家園完全不切實際，柯文哲主張核二及核三延役，核四重新做專業評估，一切按照科學，理性務實解決，而且愈快愈好。

至於柯文哲的能源政見與途徑，陳智菡說，以「潔淨、穩定」為主軸，除了繼續發展太陽能、風能、水力能、地熱等再生能源外，柯的能源政見將聚焦電力穩定發展，達到產電在地化，減少國際能源價格波動對台灣的影響，提高電力供應彈性與韌性。