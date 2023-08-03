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新聞眼／ 總統人馬「監軍」 確保賴出訪零意外

聯合報／ 記者周佑政
民進黨主席、總統參選人賴清德。本報資料照片
民進黨主席、總統參選人賴清德。本報資料照片

副總統賴清德將率團出訪友邦巴拉圭，去回程過境紐約及舊金山。由於賴清德先前才被外媒報導質疑「走進白宮」的說法，這次特使團成員包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺等「總統人馬」，林、黃外交國安事務經驗豐富，雖然可「助攻」賴出訪事宜，但也被解讀要確保賴過境美國「零意外」，不無「監軍」意味。

賴清德「務實台獨」形象鮮明，縱使不斷強調兩岸政策將遵循蔡英文總統「四個堅持」的路線，但過去一段時間，不時有美方「疑賴論」的傳聞也是事實。

賴清德二○二○年後擔任副總統，實際參與兩岸、外交國安事務運作，因此，要稱賴對國安事務涉足不深，也不完全精確。但不同於談判專家出身的蔡總統，是「非典型」的民進黨領袖，民進黨內評價賴清德，多認為賴就如同前總統陳水扁，是擁有高度「群眾魅力」的傳統型民進黨政治領袖；賴的發言出了「意外」，凸顯賴本身與幕僚團隊對外交事務的敏感度有待加強。

賴清德在不公開的造勢場合脫口要「走進白宮」，或許是「為了造勢而造勢」，但政治領袖對兩岸外交事務的任何發言高度敏感，用詞通常錙銖必較。蔡總統執政七年多來，對兩岸外交等國安事務的言行，被認為具有一致性、可預測性，不易出現「意外之舉」，美方對蔡總統的熟稔程度與互信基礎高，相較之下，美方仍對賴清德「很好奇」。

總統大選開打，賴清德將過境美國，表現如何，美中台都用放大鏡檢視。這次特使團多了國安事務經驗豐富的林佳龍，以及多年的總統核心幕僚黃重諺，代表蔡總統積極出手補足賴團隊在國安領域不足的火候；而要確保賴的出訪「零意外」，更是向外界傳達面對二○二四，在兩岸外交領域上，蔡、賴在既有基礎上，將有更進一步團隊合作。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德

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