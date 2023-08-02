2024選戰／侯友宜近一週好感度反超柯文哲 與賴清德聲量纏鬥中

image source：FB／賴清德、侯友宜、柯文哲

文／陳宣懿

「挺郭派」、彰化縣議會議長謝典林宣布退出國民黨，引起網友討論。由於謝典林跟鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲都有交情，外界關注3人是否有聯絡。對此，柯文哲1日受訪表示，自己也蠻驚訝的，還打電話給謝典林說，「你怎麼會這麼衝動」。對於媒體詢問會不會覺得謝典林是壓寶？柯文哲回應，「不會啦！我倒覺得他是率性的人」。近一週3位總統參選人的聲量以及好感度產生哪些變化？

柯文哲KPSHOW化身唱跳歌手 正負夾雜衝出高聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/25~2023/07/31 ）統計調查，比較3位總統參選人近一週網路聲量趨勢 ，總聲量最高的是柯文哲。其中聲量最高點出現在7月30日，共7萬6,198筆聲量。由於柯文哲7月29日舉辦KP SHOW，引發網友熱烈討論。但柯文哲一句「keyboard是五月天的」，卻引發爭議，遭五月天長期合作keyboard手周恆毅打臉，「請勿消費五月天，請你更正說法」。對此， 柯文哲競選辦公室澄清， 柯文哲受訪時提及並感謝的是此次特別指導歌唱技巧、合音及keyboard伴奏的鄭知明老師。

侯賴空戰皆敗 近一週網路聲量柯文哲大贏逾兩倍

而總聲量第二高的是國民黨總統參選人侯友宜，其中最高點出現在7月25日，共3萬3,238筆討論。中廣董事長趙少康發文指出，有人認為侯友宜身為總統參選人，應該趕快整合郭台銘。貼文下方有網友表示，「唯一支持侯友宜下架民進黨」；但也有人認為，「就算郭董不選，郭粉多數都不會投侯」。另外，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰當天接受專訪時，直接點名同黨立委參選人羅智強不應該提倡「政黨輪替大聯盟」，並稱看不起羅智強在最安全地區，還在搞這把戲。

至於賴清德總聲量位居第三，其中最高點出現在7月25日，共2萬7,358筆討論。民調詢問民眾對於3位總統參選人親和力、治國能力、處理兩岸關係及維護台灣主權的看法。各項調查中，賴清德均獲得第一。此外，網紅「四叉貓」劉宇批評實況主丁特，他認為丁特造謠賴清德的財產只有250萬「太矯情」。雙方隔空交火造成網友熱議。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

侯友宜好感度默默衝 連兩日佔據首位柯文哲慘跌

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/25~2023/07/31）統計調查，比較3位總統參選人近一週好感度，柯文哲7月29日好感度最高為0.51。當天他解鎖唱跳歌手成就，不少柯粉留言表示，「柯P加油」、「笑着笑著就哭了，這麼認真努力做事的阿北」。但因為keyboard手、英文官網用字爭議，讓柯文哲的好感度一路下墜。

而侯友宜7月31日率團訪日，展開3天「友誼之旅」。當天侯友宜好感度最高，來到0.47。侯友宜好感度一路上漲，連兩日居冠。國民黨智庫執行長柯志恩臉書放上一張一同搭機的照片，稱讚侯友宜即使生病，仍不忘抓空檔看資料。有網友在貼文下方留言，「侯市長加油」、「辛苦了」。同日《美麗島電子報》公布7月最新總統大選民調，若維持藍、綠、白3黨總統參選人「三腳督」，民調顯示，賴清德拿下35.1%支持度居冠。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月25日至2023年07月31日。