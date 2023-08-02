2024總統候選人的「芭比」世界 賴清德、侯友宜、柯文哲的肯尼長這樣
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文／陳彥羽
《芭比》真人版電影上映，在網路上引發話題討論後，網路上現在出一款可以讓自己照片變為芭比的網站「BaiRBIE.me」，此網站AI技術讓你變成芭比，完成小時候的夢想，要是不想變身成芭比網站也有肯尼可以做選擇，讓你瞬間變成肌肉猛男。不過你有想過三位總統參選人變成肯尼會是什麼模樣嗎？
肌肉身材配上墨鏡 柯文哲這次不當「阿北」了！
日前民眾黨總統參選人柯文哲被挖出過去的歧視女性言論，被不少網友貼上「仇女」標籤。當時被民眾目擊到柯文哲帶著老婆陳佩琪去看《芭比》，被外界認為是洗白要撕掉「仇女」惡名。柯文哲經過軟體化身為肯尼後，「阿北」形象大變身，再加上墨鏡裝飾點綴，可說是顏值爆棚。
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侯友宜「鐵漢」形象再進化 改梳油頭原來超有型
國民黨總統參選人侯友宜過去擁有豐富的警察資歷，前立委邱毅日前也於臉書貼文題到，侯友宜要做回自己打擊犯罪的鐵漢形象，選情才能得到改善。可見侯友宜「鐵漢」形象已刻在大家的心目中，變身為成肯尼的侯友宜一甩過去的小平頭髮型，帥氣油頭讓人眼睛為之一亮。
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曾被大讚是韓劇主角「都敏俊」 賴清德化身肯尼變出新風格
民進黨總統參選人賴清德不時會出現「撞臉」事件發生，例如之前就有網友曾將賴清德與韓星孔劉的照片對比，直問「怎麼在看賴清德演戲」。就連台南市前議員曾順良都曾將賴清德比喻為韓劇男主角「都敏俊」。經過變臉後的賴清德，換上肌肉身材以及更明顯的臉部線條，都讓賴清德像是換了一個全新風格。
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