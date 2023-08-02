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侯友宜出訪諜對諜 婉謝外館幫忙

聯合報／ 特派記者張睿廷／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜今年接連出訪新加坡、日本，九月還將訪美。據悉，我駐外代表處事前都曾詢問侯競辦需要協助事宜，但侯方將出訪行程列為最高機密，並未透露，也婉謝幫忙。隨侯友宜訪日的立委陳以信說，國民黨對日關係有自己聯繫管道，此行順利成功。

國民黨涉外人士指出，駐外代表處保持行政中立，目前執政黨又是民進黨，就不需要太麻煩駐處，尤其總統參選人出訪一定會安排會見當地重要人士，這些重要人士也是其他陣營想爭取會面的，若讓競爭對方陣營先知曉行程，難保不會有意外狀況發生，侯辦不透露行程也屬合理。

侯友宜這次訪日首站就到東京媽祖廟，與民進黨總統參選人賴清德的關東「信賴之友會」顧問詹德薰同台，詹連兩天陪侯，也表示願意當侯的顧問，侯陣營就是希望營造「拔樁成功」印象為自己加分。

總統大選起跑衝刺，各方陣營競爭激烈，參選人出訪諜對諜，不僅行程要保密，也要比誰最夠力、誰見到的層級最高、誰有本事讓對方陣營倒戈，在「出口轉內銷」上互別苗頭。

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