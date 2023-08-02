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侯友宜與麻生太郎閉門會

聯合報／ 特派記者張睿廷／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日前往日本自民黨總部拜會前首相麻生太郎，麻生分享對國際情勢看法，特別提及「台灣在國際上具有相當重要地位」，侯友宜表示，許多人關心台海議題，他認為最重要的三件事是避免戰爭、強化國防軍備、兩岸對話避免衝突。侯友宜在僑宴也說，東京與橫濱是國民黨最早的海外黨部，從這裡開始別具意義，「這是首站，也是勝利開始的起點。」

侯友宜昨拜會自民黨總部，閉門會議時，麻生太郎現身，與侯友宜相談甚歡，聊了約一個多小時，比預計時間還久。

麻生提出對俄烏戰爭、兩岸及世界情勢的觀察，並指出「台灣在國際上具有相當重要的地位」。侯友宜表示，最重要的還是三件事情。首先是讓台灣避免戰爭，追求和平穩定，堅持民主自由制度；另外，台灣一定要提升自我防衛能力，強化國防軍備；最後，兩岸一定要對話，避免衝突，要努力往台海安定、台灣安全、日本安全的方向走。

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