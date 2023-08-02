賴清德連爆信賴危機 操盤手潘孟安遭控論文抄襲

賴清德愛將接連涉學倫爭議

民進黨總統參選人賴清德近期涉入多項爭議，包括「進白宮」的失言持續發酵，競選辦公室總幹事潘孟安昨天被指控在高雄師範大學的碩士論文涉抄襲，以及賴力推的立委選舉「民主大聯盟」已有六人退選。

國民黨立委王鴻薇昨天指控潘孟安論文涉抄襲，根據Turnitin系統比對發現抄襲比率高達五成四，「等於幾乎一半不是自己寫」。高師大回應，潘孟安碩士學位論文確實違反學術倫理瑕疵，兩個月內需更正並抽換論文。潘孟安則提三點聲明表示，論文具有原創性，無抄襲疑慮，尊重學倫會審查結果。

民進黨客家部前主任蔣絜安上周因論文抄襲風波請辭獲准，賴清德當時表示，民進黨對學倫的高標準不會改變，他批准蔣絜安的辭呈，「這就是民進黨的標準」。王鴻薇說，潘孟安的論文抄襲比率比被台大撤銷學位的行政院副院長鄭文燦的論文還高很多，賴高舉學倫大旗標準在哪？

民主大聯盟 許展維涉貪退選

賴清德的愛將接連涉入學倫爭議，他的「民主大聯盟」計畫也遭遇挑戰。民進黨屏東縣第二選區原提名立委參選人許展維因涉貪疑雲退選，民進黨立委提名策略小組昨開會討論，會中未拍板接替人選，但有共識勸進曾經營過屏東選區的立委莊瑞雄接力上陣，莊瑞雄則表達無意願。賴清德主推的「民主大聯盟」已有六人退選，衝擊他的黨內領導威望。

進白宮說引關切 藍批跨紅線

在涉外事務上，英國金融時報日前報導，賴清德的「進白宮」說引起美方關切。美國國務院發言人米勒七月卅一日在例行記者會不願評論此事，僅重申美國「一中政策」不變。藍營則指賴清德的說法，已跨越美國一中政策紅線。

金融時報七月十九日引述美台兩地八名知情人士說法報導，賴清德日前在一造勢場合說「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已達成」，促使美國政府向台灣尋求解釋。米勒七月卅一日被問及此事時表示，他對賴清德發言沒有任何回應。他說：「就美國立場來說，我們的一中政策沒有改變，持續作為美方政策。」

針對賴清德八月訪問巴拉圭途中將過境美國，米勒重申，類似過境過去有諸多前例，橫跨數十年及數任政府，沒有特別之處。

美國務院重申 一中政策不變

媒體追問，賴清德雖稱支持兩岸現狀，但外界對他的外交政策及可能支持台灣獨立一事有些憂慮，美方是否擔心他若當選可能對美中關係造成負面影響。米勒不回應，強調不會談論台灣或任何國家參選人的發言。

針對米勒的說法，賴清德競選辦公室昨天沒有回應。國民黨立委林為洲指出，賴清德的說法跨越美國的一中政策紅線；美國國務院重申一中政策不變，不改變現狀，美國支持這樣的現狀，賴清德表態走進白宮，就是跨越這條紅線。