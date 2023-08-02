柯文哲直搗賴清德台南本命區 綠營不看好

台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨晚直搗民進黨總統參選人賴清德台南本命區，為雲嘉南智庫台灣選哲之友會暨府城KP台灣選哲之友會成員授證、授旗，會場歡呼凍蒜聲不絕，被視為柯跨越濁水溪的大動作。綠營認為南北選民要的「氣口（閩南語『口味』之意）」不同，能否跨越有待觀察。藍營表示，台灣不能靠英雄式治國，要藍白合下架民進黨。

柯文哲到場受到支持者熱情歡呼，眾人高喊「阿伯選總統」、「阿伯我愛你」，無黨籍前新營市長李宗智、前立委葉耀乾及民進黨籍的台南市前副市長顏純左、前台南縣醫師公會理事長顏純民兄弟等人與會。

柯文哲問與會者「相不相信現在政府？」台下高喊「不相信！」柯大笑說「我也不相信！」眾人哄堂大笑。柯文哲談及國家願景時，他認為應該滿足「政府是可信」等五大目標，但光是第一條，他很早就不相信現在的執政黨，基隆輕軌至今不見蹤影，改成捷運後，過了一年規畫還是一事無成。

柯文哲直搗賴清德本命區，有往南台灣深耕意味，國民黨台南市黨部主委林進旺以「兄弟爬山，各自努力」形容，強調國民黨政策是把年輕人的心喚回來，焰火式的政策對台灣沒幫助，國民黨有充分人才與執政經驗能帶領台灣，但必須藍白整合才能下架民進黨。

民進黨台南市黨部主委潘新傳說，民眾黨在南部較無組織，以年輕選票為主，整體來看對藍營衝擊較大，南部人重感情，講溫度，台北的模式是否能在台南發揮效應，進而跨過濁水溪，仍言之過早。他表示，南部人有話直說，但柯文哲講話真真假假，這樣「氣口」和南部人不一樣，民眾黨目前仍是靠網路打仗，這樣風格能否被接受，也待觀察。