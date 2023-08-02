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指導教授挺潘孟安 「無抄襲動機」

聯合報／ 記者徐如宜張已亷劉星君／連線報導

國民黨立委王鴻薇昨天指控民進黨總統參選人賴清德競選總幹事、屏東縣前縣長潘孟安高師大的碩士論文涉抄襲，潘的論文指導教授蔡培村說，這篇論文屬量化研究，引證注釋時的疏失或不完全，但與抄襲無涉，也無抄襲動機；校長王政彥表示，論文瑕疵是引註不清楚，因未構成嚴重的學術倫理問題，所以書面告誡，要求兩個月內更正所有瑕疵。

蔡培村是高師大成教所榮譽教授，曾任第五屆監察委員。他說，潘孟安的論文屬量化研究，以問卷完成，論文主體上無問題，且潘並沒有以此論文作為申請獎學金、兼任教師，而是作為施政建設參考，也無抄襲動機。

蔡培村表示，這是十幾年前的論文，引證或有疏失，少數註解不清，但並不是抄襲。論文結構要有文獻探討，大家都可引證，此非在實證研究範圍之內；量化研究是經編纂設計問卷，回收統計得出結論。論文的第三、四、五章完全是設計問卷調查、得出結果，並非抄襲，以論文主體來說，並沒有抄襲。

高師大指出，已依據該校學術倫理案件處理要點舉行審定會議，審定潘孟安的碩士論文確有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位的程度，學校決議予以書面告誡，並要求潘於收到審定報告書之日起兩個月內，完成所有瑕疵更正，修正後填寫「國家圖書館學位論文抽換申請書」，由高師大向國家圖書館申請論文抽換。

潘孟安的資深幕僚說，潘孟安在屏東縣議員任內促成水上遊憩活動及民宿管理兩項條例，才會以墾丁的旅遊為題寫論文，且當時並無論文比對系統可運用。

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