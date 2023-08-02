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冷眼集／信賴台灣淪信賴危機

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

民進黨總統參選人賴清德目前在總統大選選戰中民調領先，但近來對內要處理多位立委提名人退選狀況，對外則面臨美國「疑賴論」仍未根本解決，昨天甚至連自家競選總幹事潘孟安論文都被證實有瑕疵，「信賴台灣」眼看就要變成「信賴危機」。

民進黨家務事部分，立委提名人退選名單，加上最新的許展維，已多達六人，足以組一支「Team Taiwan退選隊」去打籃球了，且範圍北自基隆、南到屏東，堪稱「從台灣頭退選到台灣尾」；黨中央固然選擇在正式登記前果斷處理，好過到選戰期間被對手砲火攻擊，但如基隆張秉鈞、屏東許展維皆是涉貪，不免凸顯出提名前對徵召人選背景掌握度，有所不足的問題。

對外部分，美方早在半年前就示警，賴清德並未得到華府足夠的信任，當時民進黨選擇以官方新聞稿表達絕無此事；直到最近「走入白宮」說發酵，賴清德團隊依舊定調以「沒這回事」的態度應對，民進黨高層甚至直接說，這一切都是一連串放話。

然而，假裝沒這回事，並不會解決問題。美國務院昨天不願替賴清德背書，即透露出不尋常的政治訊號。再比對金融時報報導「走入白宮說」惹議的原文僅稱，「白宮並未向賴清德與其競選團隊或工作人員，針對相關言論聯繫接觸」，但白宮以外的單位並未有進一步說明，一切答案幾乎呼之欲出。

回過頭來檢視潘孟安高師大論文案，學倫會認定「有瑕疵，但並未到撤銷學位程度」，看似過關；不過，潘孟安在聲明中並未承認有瑕疵，稱「論文具原創性，無抄襲疑慮」，強硬態度是否能說服大眾，有待觀察。

論文案去年在政壇掀起巨大波瀾，盤點相關案例不難發現，被學倫會認定有瑕疵、或被撤銷論文者，表達有所疏忽並道歉，才是面對問題的上策。潘孟安強調自己完全沒有錯，會不會重蹈新竹市前市長林智堅覆轍，壞了自己前程？

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