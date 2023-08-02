王鴻薇：潘孟安論文抄襲 懶到不改錯字

國民黨立委王鴻薇昨在立法院舉行記者會表示，屏東縣前縣長、民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安的高師大碩士論文抄襲，根據Turnitin系統抄襲比率高達五成四，「等於幾乎一半不是自己寫」，抄襲比率比先前被台大撤銷學位的行政院副院長鄭文燦論文還高很多，賴清德高舉學倫大旗，標準在哪裡？

王鴻薇指，潘孟安高師大成人教育研究所碩士論文「墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究」根據系統，抄襲網路來源占百分之五十二、出版物百分之十、百分之廿五是學生文稿。

根據初步比對，該論文第十七頁、十八頁、廿四頁都抄襲國家公園網站，沒引註來源；第廿八、卅二、廿九、卅七、卅九、五十五等頁則是抄自朝陽科大、台灣體育學院、台中師範研究生論文，甚至華南大學期刊等。王鴻微批評，潘孟安真的不是混可以形容，而且以上抄襲皆未有引註，不曉得這種論文如何能夠畢業？

國民黨青年部前主任陳冠安表示，潘孟安二○一○年完成的碩論頁廿二到廿三，完全照搬中山公共政策碩士沈全榮二○○六年碩論頁十三的內容，沈碩論裡將一九六一年誤植為一六六一年，潘論文因此也出現「一六六一年起內政部開始草擬國家公園法」的文句，不只文字幾乎一樣，甚至懶到連錯字都沒改。

陳冠安也表示，國家公園數量也是抄襲證據之一，潘碩論裡「截至目前為止台灣地區共成立六座國家公園」這段文字，如果潘孟安真是自己寫的，那於二○一○年完成的碩論，國家公園數量應當是當時已新增的八座，不是沈碩論二○○六年完成時寫的六座。

至於高雄師範大學昨表示，學倫會審定結果確有違反學術倫理之瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，王鴻薇則嘲諷表示，抄襲百分之五十四是瑕疵，她尊重高師大校方；而半本論文兩個月要重寫，「潘孟安一定是天才」。

對此，潘孟安提出三點聲明，第一，絕對尊重學倫會審查結果；第二，呼籲政治力不要進入校園，凌駕學術獨立自由；第三，經系統及人工比對，對照現今國立高雄師範大學成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於百分之廿三，「本人合乎畢業規範要求，論文具有原創性，無抄襲之疑慮。」