新聞眼／翻轉2觀感 侯友宜拚非綠共主

國民黨總統參選人侯友宜訪日行有兩大重點，強化自己與中華民國連結、降低民眾對其國際觀欠佳觀感，只要做到這兩點，不但有助穩固藍營基本盤，還可爭取更多中間選民，往非綠共主更進一步，並「水到渠成」時握藍白合主導權，完成多數民意希望的政黨輪替。

侯友宜目前民調第三，部分原因來自黨內支持度低，僅約六成多，部分人士認為他與國民黨連結性低，甚至有人批「藍皮綠骨」；還有部分選民認為侯友宜的國際觀與格局不如其他總統參選人。侯友宜深知問題所在，近期所作所為都是希望翻轉選民印象。

松本樓是國父孫中山在日本時期的革命據點，侯友宜訪日短短五十一小時，特別將具有中華民國深厚歷史淵源的松本樓排入行程，目的不言而喻。尤其，中華民國國旗長期被綠營視為黨國不分的圖騰，侯這次別著國旗胸章並帶小國旗送僑胞，強調自己是最在乎中華民國的參選人，也唯有他才能讓中華民國延續下去。

另外，拜訪麻生太郎及國會議員則是展現政治外交手腕機會。過往，侯被認為從基層出身，雖了解民間疾苦，對世界大局及外交偏弱，侯若讓日本政要留下好印象，再連結新加坡行的出訪成果，或可打破外界對他的欠缺國際觀刻板印象。