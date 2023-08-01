宜蘭選戰布局…藍張勝德任總幹事 綠尊重中央決定

宜蘭縣總統及立委選舉開始進入選戰組織布局，國民黨縣黨部昨天下午開會討論，確定由議長張勝德擔任黃琤婷立委參選人的競選總部總幹事，競總主委人選尚未確定，民進黨總統及立委選舉競選總部主委應該是由同一人擔任。

國民黨在宜蘭的總統及立委選舉競選總部主委有可能分別由不同的人選擔任，之前希望由縣長林姿妙接掌兩大選舉龍頭，但後來她考量行政中立，針對立委競選總部主委一職，另有人推薦由縣政府前副縣長林建榮負責，林曾經當過立委，具有豐富選戰經驗。

據了解，林建榮一路走來力挺黃琤婷出戰，最近幾個月帶著黃下鄉拜會地方的意見領袖，出力甚多，兩人默契不錯，最近有人建議他接黃琤婷的競總主委，但是他謙稱自己年紀已大，可以在幕後幫忙，不適合站在第一線。

目前藍營確定的是由議長張勝德擔任黃琤婷競選總部總幹事，各鄉鎮市選務負責人原則都由黨籍鄉鎮市長擔任，但羅東鎮長吳秋齡尚有官司，頭城鎮長蔡文益也未點頭答應，非國民黨執政的冬山鄉由縣議員楊弘旻負責、五結鄉請議會黨團書記長林義剛負責。

相較於國民黨在宜蘭把總統與立委選舉的競總主委分開由不同的人擔任，民進黨最近也在討論選戰組織，民進黨立委參選人陳俊宇表示，兩大選舉的競總主委應該由同一人來擔任，但是最後的確定人選尊重黨中央的決定。