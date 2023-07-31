郭台銘訪美 推「主流民意大聯盟」

鴻海創辦人郭台銘昨天啟程訪美，他表示，現在是台灣面臨戰爭和和平的關鍵時刻，但在野各政黨不是「網內互打」，就是遲未回應六成「下架民進黨」的主流民意之整合行動；他呼籲，無論是非綠或是在野，各政黨領袖都能開大門走大路，盡速推進「主流民意大聯盟」的整合工作，用具體行動回應基層民眾，創造總統大選與立委選舉，母雞與小雞的雙贏。

郭台銘表示，未來他的「祈福之旅」將深入基層，投入他畢生資源，讓堅持兩岸和平、經濟繁榮及政治清廉的基層從政者，都可以不憂不懼地朝向成功的勝選之路，大步邁進。

郭台銘昨也出席南投埔里的「全國城隍大會師」，與縣長許淑華、立委馬文君、議長何勝豐等人共同扶轎。郭表示，來自全國的四十二尊城隍爺聚集在南投，展現主流神意的大團結希望主流民意也能大團結。