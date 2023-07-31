觀察站／小鎮選戰 另類「柯郭合」

彰化縣北斗鎮人口才三萬多人，一場鎮長補選卻驚動蔡英文總統、副總統賴清德輔選，連民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都不缺席，小鎮長牽動大選戰，「北斗大戰」形同二○二四總統大選前哨戰。

台灣有句俗諺：「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗」，寶斗就是現在的北斗，是台灣早期政經發源地之一。彰化縣百萬人口常被稱為「第七都」，選民性格卻被視為歷年大選的「搖擺州」，藍綠常訴求「決戰中台灣」，背後的關鍵字是「得彰化、得天下」，北斗則是南彰化的重心，成為各陣營兵家必爭之地。

彰化縣是國民黨執政縣市，北斗是國民黨彰化縣議長謝典林大本營，泛藍陣營有堅強的地方實力，但北斗鎮長補選五搶一，僅民進黨提名候選人，其他四人都是以無黨籍參選，一場補選反映複雜的地方政治生態。

鴻海創辦人郭台銘（中）由彰化議會議長謝典林（左）陪同，為北斗鎮長候選人顏宏霖助選。記者劉明岩／攝影

北斗鎮長補選八月五日投票，五名侯選人中，地方政壇分析，江熊一楓有綠營奧援，楊麗香出身政治家族、顏宏霖有藍營暗助，三人目前較被看好，形成「三腳督」戰局。

府院黨大軍會獵北斗，不僅蔡總統輔選江熊一楓，立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、賴清德也先後到場，眼看泛藍分裂，綠軍展現勢在必得的氣勢；柯文哲和郭台銘則以「友軍」角色，表態支持顏宏霖，北斗鎮長補選宛如另類的「柯郭合」對上正綠軍賴清德。

反倒是國民黨總統參選人侯友宜缺席，意外成為焦點。藍營人士表示，此次補選，國民黨未提名候選人，侯友宜不宜公開介入，避免激化選情，但藍營仍有「暗助對象」。此役正凸顯國民黨困境，除了要面對民進黨執政優勢，非綠陣營則有柯、郭磨拳擦掌，內外交迫。