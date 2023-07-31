北斗鎮長補選…柯文哲站台助選 與謝典林同框

彰化縣北斗鎮長補選八月五日投票，共五人參選，選前倒數黃金周，繼鴻海集團創辦人郭台銘前天到北斗參加全國商圈總會嘉年華會，民眾黨總統參選人柯文哲昨天也到場，郭、柯均幫無黨籍候選人顏宏霖站台，民進黨主席賴清德今天將輔選黨籍候選人江熊一楓，宛如總統大選前哨戰。

北斗鎮前鎮長李玄在因貪汙圖利等罪判刑一年十月，解職後已入監服刑，八月五日補選鎮長。這場五搶一補選戰況激烈，除了民進黨提名的前議員江熊一楓，其餘四人均是無黨籍，包括李玄在之妻楊麗香「代夫出征」、北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖、前鎮長洪叁民及商界人士林政興。

北斗鎮是國民黨籍彰化縣議長謝典林的選區，前天先陪同郭台銘助選顏宏霖，柯文哲昨天造訪北斗，謝典林又與柯同框。謝典林的胞姊立委謝衣鳯是國民黨副秘書長、彰化縣黨部主委，謝典林的態度引發外界議論。

謝典林昨說，他陪同郭、柯參加活動，只是「盡地主之誼」，之前國民黨總統參選人侯友宜來彰化，他也陪同，即使賴清德來，他有空也會到場。被問到是否支持「藍白合」？謝典林說，他呼應國民黨主席朱立倫說的「只要贏就好」、「想要贏就要想出贏的方式」。

國民黨發言人楊智伃表示，黨中央會以黨員行為規範為依歸，規範內有規定（禁止）的就是不可以，沒有規範的就是可以；若真的有違反，還是會以規勸為先，屢勸不聽則會視違反的情節依黨紀處理。

【記者林銘翰、洪子凱、林麗玉／台北報導】前總統李登輝逝世三周年，民眾黨主席柯文哲昨表示，李過去主導寧靜革命，成功讓台灣由威權過渡到民主，未來他要啟動政治革新，不分顏色，只講是非，不要對立，訴諸團結，台灣民主的深化工程，從對話開始。

至於柯文哲前天開演唱會，稱「舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的」，卻遭五月天鍵盤手周恆毅否認。北市議員林延鳳批柯「欺負音樂人、欺騙年輕人」，並指演唱會主辦公司尼奧創意行銷老闆戴利玲長期穿梭兩岸，曾任北京廣電總局講師，柯要公開面對外界對金流的質疑。

民眾黨反嗆民進黨「不抹紅、不抹黑就不會選舉」，「請問演唱會與主權有什麼關係，為什麼廠商要被出征？」