聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜感冒靜養 王金平籲朱立倫快提積極輔選計畫

聯合報／ 本報記者／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜。圖／聯合報系資料照片
國民黨總統參選人侯友宜。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜昨重感冒，競辦發言人黃子哲說，侯已快篩非確診，今昨專心靜養，準備明天赴日行程。立法院前院長王金平日前曾表示，黨中央應盡速主導侯的選務，王昨天再表示，「好像還沒有看到國民黨主席朱立倫有積極的對外行動」，希望朱有整套輔選計畫，加以迅速推動。

侯明天出訪日本，預計中午抵達東京羽田機場，訪問行程包括拜會國會議員、日本台灣交流協會，以及接受日本ＮＨＫ、朝日新聞專訪。

王金平昨出席國史館活動時再向朱立倫喊話，他說，好像還沒有看到朱立倫有積極的對外行動，希望朱有整套輔選計畫，加以迅速推動，讓侯友宜的選情可以一步一步向上提升。

對於侯競辦行長金溥聰連日批評藍營小雞，王金平說，有什麼不妥地方，可以溫和式勸告，再沒有改善，可以再進一步處理。小雞究竟還是未來總統選舉中最重要的基礎，每個小雞能動員的選民是侯最重要的支持來源，足以支撐總統選舉所需要的力道。

國民黨文傳會主委林寬裕說，感謝王建議，但朱立倫是抬轎的人，畢竟不是主角，很多選戰步調以及國政等方針，還是要以侯辦為主。

郭台銘昨赴彰化出席全國商圈總會嘉年華會表示，這幾年經濟不好，應該給會拚經濟、會做事的人出來服務。商圈總會長胡神賀喊「阿銘選總統，好不好？」郭大聲回答「好」。

民進黨總統參選人賴清德昨到板橋大井德福德祠參拜，賴表示，若他擔任總統，關鍵是守護主權，堅定台灣有自己的主權。

2024大選 總統大選 朱立倫 王金平 侯友宜 金溥聰 郭台銘 賴清德 黃子哲

延伸閱讀

王金平稱沒見朱立倫有積極作為 對於金溥聰連日批評「黨內小雞」這樣看

藍營立委參選人合體郭台銘 朱立倫：不聽勸黨紀處分

林金結陪郭台銘拜廟稱已報備 侯友宜辦公室打臉

現朝藍白合努力？朱立倫：合作議題、立委選區不要親痛仇快

相關新聞

柯開唱賺錢拚聲量 賴競選小物秒殺 侯尚未啟動募款

民眾黨總統參選人柯文哲昨天舉辦「KP SHOW」售票演唱會，下月民眾黨慶，柯也將拍賣個人貼身物品，知情人士透露，截至上個...

冷眼集／募民心 比募款更重要

民眾黨總統參選人柯文哲演唱會一張門票八千八百元，引起外界對政治人物募款的討論。政治人物、參選人選舉募款狀況好壞，常會隨著...

侯友宜感冒靜養 王金平籲朱立倫快提積極輔選計畫

國民黨總統參選人侯友宜昨重感冒，競辦發言人黃子哲說，侯已快篩非確診，今昨專心靜養，準備明天赴日行程。立法院前院長王金平日...

小笠原欣幸分析賴清德民調領先但未拉開支持度 賴競辦回應

日籍學者小笠原欣幸日前分析，民進黨總統參選人賴清德民調領先，但明顯無力以加速拉大差距。賴清德競辦今天表示，將持續推出各項...

柯文哲辦演唱會 郭台銘送花籃致意、附上賀卡寫「這12字」

民眾黨總統參選人柯文哲今天舉辦演唱會，鴻海創辦人郭台銘特別送上花籃致意，並附上寫著「一個人走得快，一群人走得遠」賀卡；演...

柯文哲批民進黨專搞對立 鄭文燦駁「前瞻方向是對的」

台灣民眾黨主席柯文哲批評民進黨專門在台灣製造對立，塑造台北天龍國跟其它縣市的競爭。行政院副院長鄭文燦今天回應表示，柯文哲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦