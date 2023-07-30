侯友宜感冒靜養 王金平籲朱立倫快提積極輔選計畫

國民黨總統參選人侯友宜昨重感冒，競辦發言人黃子哲說，侯已快篩非確診，今昨專心靜養，準備明天赴日行程。立法院前院長王金平日前曾表示，黨中央應盡速主導侯的選務，王昨天再表示，「好像還沒有看到國民黨主席朱立倫有積極的對外行動」，希望朱有整套輔選計畫，加以迅速推動。

侯明天出訪日本，預計中午抵達東京羽田機場，訪問行程包括拜會國會議員、日本台灣交流協會，以及接受日本ＮＨＫ、朝日新聞專訪。

王金平昨出席國史館活動時再向朱立倫喊話，他說，好像還沒有看到朱立倫有積極的對外行動，希望朱有整套輔選計畫，加以迅速推動，讓侯友宜的選情可以一步一步向上提升。

對於侯競辦行長金溥聰連日批評藍營小雞，王金平說，有什麼不妥地方，可以溫和式勸告，再沒有改善，可以再進一步處理。小雞究竟還是未來總統選舉中最重要的基礎，每個小雞能動員的選民是侯最重要的支持來源，足以支撐總統選舉所需要的力道。

國民黨文傳會主委林寬裕說，感謝王建議，但朱立倫是抬轎的人，畢竟不是主角，很多選戰步調以及國政等方針，還是要以侯辦為主。

郭台銘昨赴彰化出席全國商圈總會嘉年華會表示，這幾年經濟不好，應該給會拚經濟、會做事的人出來服務。商圈總會長胡神賀喊「阿銘選總統，好不好？」郭大聲回答「好」。

民進黨總統參選人賴清德昨到板橋大井德福德祠參拜，賴表示，若他擔任總統，關鍵是守護主權，堅定台灣有自己的主權。