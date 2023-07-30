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柯開唱賺錢拚聲量 賴競選小物秒殺 侯尚未啟動募款

聯合報／ 記者林縉明侯俐安程遠述蔡晉宇屈彥辰／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨開演唱會載歌載舞。圖／取自柯文哲競辦提供影片
民眾黨總統參選人柯文哲昨開演唱會載歌載舞。圖／取自柯文哲競辦提供影片

民眾黨總統參選人柯文哲昨天舉辦「KP SHOW」售票演唱會，下月民眾黨慶，柯也將拍賣個人貼身物品，知情人士透露，截至上個月柯的募款金額已突破一億元大關。民進黨總統參選人賴清德也已展開募款，但國民黨總統參選人侯友宜仍未啟動，一位藍營前縣市長表示，「母雞吃不飽，小雞都快餓死了」，黨主席朱立倫要do something。

柯文哲演唱會門票高達八千八百元，仍吸引超過三百位柯粉購票入場相挺，柯文哲妻子陳佩琪及柯父母都到場支持。演唱會最高潮，柯文哲對台下的陳佩琪獻唱「我只在乎你」，陳聽了感動落淚。

柯在臉書表示，有人笑他當搞笑藝人，有人說他自我感覺良好，事實是「創新是弱勢者的義務」，在資源如此不對等狀態下，必須用創意突圍。「我們合唱的每一首歌曲，是我們共同的記憶，也拉近了台上台下、所有人民的距離」，這樣的互動和共鳴，就是改變台灣政治文化的起點。

民進黨總統參選人賴清德昨天到板橋大井頭福德祠參拜。記者葉信菉／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨天到板橋大井頭福德祠參拜。記者葉信菉／攝影

柯五月啟動的小額捐款帳號，上線不到三個小時，募款金額突破千萬元，還推出T恤、行動電源、水壺等募款小物；民進黨總統參選人賴清德募款網站也在六月廿七日上線，僅半天時間金額就衝破了千萬元，兩波募款小物也都秒殺；侯友宜則尚未啟動募款與周邊商品販售。

國民黨總統參選人侯友宜尚未啟動募款與周邊商品販售。本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜尚未啟動募款與周邊商品販售。本報資料照片

侯友宜競辦發言人吳亮賢表示，相關競選活動都在規畫及推動中，侯會跟黨中央及所有黨籍立委參選人密切合作，透過廟口開講、走訪地方、參訪產業等方式，直接與民眾及基層互動。

一位藍營前縣市長表示，「母雞吃不飽，小雞都快餓死了」，朱立倫既然當老大就要勇於承擔，大家選舉缺糧又缺錢，去基層問問就知道了，「大水庫不放水，下面的水都枯竭了」。柯文哲辦演唱會，朱如果可以也要去辦，就算是沿路托缽也要做，而不是讓大家苦哈哈，自己去找水。

監院：演唱會結餘須列政治獻金

柯文哲辦演唱會收入不進政治獻金專戶，被質疑是選舉募款鑽漏洞。監察院財產申報處處長陳美延說，政治獻金法並沒有禁止募款方式，但若為選舉舉辦活動餐會、演唱會等，讓更多人來支持參選人競選，售票所得扣除成本支出如場地費、樂團費等，有結餘就須列政治獻金收入，並開收據，比照募款餐會的申報方式。

公督盟理事長曾建元表示，政治獻金法嚴格來說是規範募集競選經費的法規，柯陣營的作法等於是走了法律漏洞，無法規範。

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