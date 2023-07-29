黨部警告後 林金結：唯一支持侯

國民黨新北市立委參選人林金結被質疑公開支持鴻海創辦人郭台銘選總統，國民黨新北市黨部昨開考紀會後，給嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。林金結昨指出，深知自己一路走來都受國民黨栽培，「唯一支持」國民黨總統參選人侯友宜，無庸置疑。

黨主席朱立倫昨說，黨員行為規範6月26日通過後，7月23日全黨一致提名侯友宜，黨員須全力相挺；黨是理念結合，也是情感結合，對不了解或違反規範的同志，會先勸告，若屢勸不聽，就會祭出黨紀。

新北黨部昨開考紀會，林金結約11時27分抵達會場，12時下樓，林金結表示，他向考紀委員一五一十說明，自己深受黨的栽培跟提名，他唯一全力支持侯友宜，這是無庸置疑。被問會不會委屈？林金結表示「不會、不會」，有說明就好。

新北黨部表示，林金結確有違反本黨「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」的疑慮，然為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，做出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。爾後全黨同志務須遵守本黨行為規範，團結一致，務必上下一心，全力支持侯友宜暨立委提名同志，群策群力贏得勝選。

藍營三峽黨部前主委簡皇譽批，黨部主委平常不助選，有事就檢討自己人，「新北黨部沒個鳥用！」，「試問郭台銘宣布要參選總統了嗎？憑什麼開考紀會質疑林金結？」

林金結對考紀會結果表達尊重，並在臉書指出，心心念念都是期待藍軍可以整合、團結，無須劍拔弩張，為了盡一切促進整合的力量，讓大家可以團結國民黨，以順聖宮榮譽主委身分，禮貌性到場接待郭董與有富集團總裁洪村騫等貴賓，事後檢視他的發言多為禮貌言詞，畢竟來者是客。

林金結指出，引發爭議的扇子是工作人員從廟方剩餘物資中取出，事前沒有任何人知情，更不是他製作或發送的。「我要重申，昨天在現場發送印了金結與侯市長合照的瓶裝水，才是我真正的文宣」。