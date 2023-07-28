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與郭台銘同台遭藍營黨紀處分 知情人士吐林金結心聲

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（中）27日參加土城順聖宮宮慶，順聖宮榮譽主委、國民黨新北立委參選人林金結（左，紅衣者）全程陪同。(圖／郭台銘辦公室提供)
鴻海創辦人郭台銘（中）27日參加土城順聖宮宮慶，順聖宮榮譽主委、國民黨新北立委參選人林金結（左，紅衣者）全程陪同。(圖／郭台銘辦公室提供)

國民黨新北市立委參選人林金結昨因與鴻海創辦人同台，現場還出現「立委支持林金結、總統支持郭台銘」字樣扇子遭質疑倒戈。國民黨新北市黨部今將召開考紀會給予嚴厲口頭警告。林金結對此則說「表達尊重」

林金結被質疑公開支持鴻海創辦人郭台銘選總統，國民黨新北市黨部今召開考紀會要求林金結說明。新北黨部今天透過聲明稿表示，為顧及黨內團結，且念在林金結是無心初犯，對其作出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。

林金結本人電話無人接聽。其辦公室對此發出新聞稿表示，林金結針對考紀會的決議，表達尊重。其辦公室表示，老闆(林金結)對於黨的處分心情尚可，認為選舉一定會有這些紛擾，「進廚房就不要怕廚房熱啊」，對於嚴厲口頭警告未影響其心情。

2024大選 總統大選 林金結 郭台銘

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