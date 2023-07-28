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賴清德、柯文哲民調高卻藏警訊 媒體人曝藍營取勝關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
TVBS公布最新總統大選民調，民進黨總統參選人賴清德支持度增至33%，與民眾黨總統參選人柯文哲32%不相上下，國民黨總統參選人侯友宜小幅回升至25%。圖／聯合報系資料照片
TVBS公布最新總統大選民調，民進黨總統參選人賴清德支持度增至33%，與民眾黨總統參選人柯文哲32%不相上下，國民黨總統參選人侯友宜小幅回升至25%。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選各黨參選人包括民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜，《TVBS》27日公布最新大選民調三人分別佔比33%、32％、25%。資深媒體人蘭萱卻表示，賴、柯兩人民調各藏隱憂，反而是侯的成長空間最大，只要給小雞們信心跟力量，團隊就能順利凝結。

蘭萱27日在政論節目《少康戰情室》中分析《TVBS》的最新民調，她認為，雖然在全代會後，國民黨支持者沒有那麼快回來，但至少民調沒有繼續下跌，侯友宜接下來只要給小雞們信心跟力量，團隊就能順利凝結。

蘭萱指出，國民黨在2016年總統大選中，拿下了31%的選票，2020年總統大選則拿下38%選票，目前侯友宜民調僅25%，可見還有很大的成長空間。

而位居首位的賴清德，蘭萱建議，應該好整以暇的提出治國方向並拉開差距，不過現在許多民調都顯示賴清德支持度維持在30%上下，恐怕已經到頂，這對民進黨將是非常大的警訊，加上賴不如執政黨候選人，並未提出太多戰爭與和平、繁榮與衰敗等治國政策。

另外，蘭萱認為，當侯友宜民調上升時，柯文哲的民調就會下降，而且柯在立委選舉中找不到那麼多小雞，國民黨的小雞更強，屆時氣氛會轉變，蘭萱表示，現在是轉變時間點，國民黨應準備好力量，而賴清德、柯文哲則要想辦法擴大，目前局勢並不見得很樂觀。

2024大選 總統大選 侯友宜 賴清德 柯文哲 民調

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