觀察站／藍放任小雞「蹭柯黏郭」 終將自食惡果

國民黨總統參選人侯友宜民調被看衰，部分披著國民黨戰袍的立委參選人頻頻向外拋媚眼，試圖藉由「蹭柯黏郭」操作空戰。只不過，國民黨中央若還在與柯郭切割還是整合間掙扎，對黨籍立委參選人這種缺乏核心價值作法繼續束手，「蹭柯黏郭」恐累積成壓垮國民黨的一張張骨牌。

歲月靜好，讓以為不介入黨派之爭，靠著「好好做代誌」就能選總統的侯友宜，這二個多月因為整合不力，快速從國民黨最強母雞，變成國民黨小雞心中拖累選情的軟腳雞。被嫌棄，侯友宜自己要負最大責任。

但在過去二次大選中，國民黨從掌握國會多數到萎縮，陣前換帥之亂，母雞不振之痛，沒有人比曾經參與過這二次大選的國民黨立委懂；所以現在國民黨內假借「團結非綠」之名，行「蹭柯黏郭」之實的立委參選人，絕大多數是初次選立委，以為擺脫積弱的母雞，自己就能變成可單飛的小雞。

從羅智強倡議組「政黨輪替大聯盟」，要侯友宜、柯文哲各自證明誰是最能帶領政黨輪替的人；游淑慧稱柯文哲如不斷進化的賽亞人想邀其站台，徐巧芯替郭台銘主持粉絲見面會，取巧的說「郭台銘宣布參選就當場走人」，坐在台下的葉元之、張斯綱還誑稱「是去團結一致」，好掩蓋對國民黨及侯友宜一刀刀的凌遲。

企圖壓制這種歪風的金溥聰，直言不諱卻被反指「刀刀指向同志」，國民黨中央，對這現象的無作為也讓更多藍小雞起而效尤。選議員時自稱是侯友宜最佳拍檔的林金結，四年前參選立委時曾因郭台銘派出子弟兵競爭而落選，現也對侯割袍斷義。

國民黨比誰都清楚，過去新黨、親民黨如何在團結藍營大帽子下被「併購」；若繼續再讓國民黨在「非綠聯盟」的帽子下被蠶食，恐怕還來不及下架民進黨，就先被下架。