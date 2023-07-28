林金結陪郭台銘拜廟 藍今開考紀會

鴻海創辦人郭台銘昨到新北市土城區順聖宮上香，國民黨新北市立委參選人林金結全程陪同，致詞說要「一起當郭台銘後盾」，現場還出現「立委支持林金結、總統支持郭台銘」字樣扇子，遭質疑倒戈。國民黨新北市黨部今將召開考紀會要求林金結說明，林表示，「要開鍘就開鍘，我哪裡有錯。」

對此，國民黨主席朱立倫表示，黨員應遵守選舉期間行為準則，國民黨全代會已提名侯友宜為總統參選人，每位同志都要遵守規範，除非有向黨中央報備，且過程不能違反行為規範，否則必須按行為規範來處理。

郭台銘昨天先到土城順聖宮、再到廣行宮參香，不少民眾夾道歡迎，高喊「總統好」。林金結是順聖宮榮譽主委，從廟外一路陪郭抬轎到廟內；現場有挺郭扇子、也有林金結和國民黨總統參選人侯友宜合照的礦泉水文宣。郭台銘則透露七月卅日將赴美展開和平、經濟繁榮之旅，「希望大家給台灣阿銘一個機會」。

林金結表示，他在二○一四年選議員時獲郭台銘支持，昨基於過去情誼給郭溫暖，參加活動也有報備。林的幕僚則說，扇子是阿銘之友會發的，與他們無關；朱立倫未說不能與郭台銘接觸，說郭是國民黨資產，也曾向侯競辦報備。

不過，侯競辦發言人李利貞表示，此說法完全與事實不符，林金結事先並未知會競辦。呼籲關鍵時刻，切莫搖擺不定，搶當牆頭草。據了解，林金結原本先到三峽場等待郭台銘，卻接到來自侯競辦高層「關切」電話，隨即快閃離開，三峽場未再與郭同框。

郭昨晚則在臉書發文，針對侯競辦執行長金溥聰稱郭曾問他，「我到底應該當King（王）還是King maker（造王者）？」他感嘆民主社會不需要造王者，如此落伍、與民意脫節的思想，竟還留存在百年的泱泱大黨。該言論不管是小刀還是大刀，只會讓自己淪為「造亡者」。

針對朱立倫在全代會提出「執政大聯盟」，金溥聰稱「不知道是什麼」。朱說，這概念和侯友宜討論很多次，全代會前一天預演也有談過；針對藍白合，朱說，「非綠大聯盟是共識」，接下來包含立院黨團等議題，要跟民眾黨等在野黨合作，藍白、在野之間本就是該這樣該不斷努力。