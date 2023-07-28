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新聞幕後／郭台銘曾怨「國民黨看我嘸，我要有動作」

聯合報／ 本報記者侯俐安周佑政程遠述
鴻海創辦人郭台銘。記者季相儒／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者季相儒／攝影

鴻海創辦人郭台銘獨立參選箭在弦上，昨天他稱立法院前院長王金平一輩子是他的「關公兄弟」。但據了解，王金平早就託人以「關公精神」勸退郭。郭台銘卻無法放下執念，甚至還以台語說「國民黨就是看我嘸，我要有動作」。

七月三日，郭台銘上午到高雄為幾名國民黨立委參選人打氣。據了解，當天郭台銘原本也預計會見王金平，但王金平並未允諾；直到下午三時，郭台銘走進高雄市農會，與親近王金平人士見面；半小時的時間，該人士對郭轉述王的想法指出，若信奉關公，關公精神是「仁義禮智信」，郭曾說會支持國民黨提名的總統參選人，獨立參選正當性不足，也不符合關公精神。

據了解，郭台銘沒有贊成、也未反駁，只說會聽聽大家意見。最後在上車前，以台語說，「國民黨就是看我嘸，我要有動作」。最後上車離去。

無獨有偶，那兩天郭台銘造訪南部企業家鍾嘉村時「巧遇」賴清德。據轉述，當天現場聚集不少高雄、屏東重量級商界人士，屏東縣議會議長周典論引薦當地重量級立委以及某立委參選人給郭台銘；賴的競選總幹事潘孟安也正好引薦賴拜訪鍾。

與會人士指出，郭、賴兩人相遇，彼此都相當客氣，僅互相祝福未來參選過程都能順利，並未深談。不過，當時郭並未宣布投入總統大選，賴一番看似平常的問候語，仍帶敏感度，此話一出，幾位旁人馬上有了眼神交會，透露出有弦外之音的政治氛圍。

據指出，郭台銘日前在高雄造勢時，場地是由前高雄縣長楊秋興出面，向鍾嘉村借的場地；鍾嘉村也長期大力支持潘孟安與周春米；而周典論是藍營內部是支持郭台銘的重要地方山頭，在地方「藍綠通吃」。熟悉屏東政情的政界人士說，郭來爭取屏東藍營與「非藍陣營」的青睞，而要參選立委者來爭取郭台銘支持，是「魚幫水、水幫魚」。

國民黨內整合未平，王金平曾在七月五日提醒侯友宜，「頭要軟、腳要勤、腦要輕、心要熱」。國民黨前高層直言，侯說聽進去了，實則沒有做到，至於郭台銘動作頻頻，「誰提名的、誰要選的，要去擺平」，意指朱立倫、侯友宜要處理。

記者詢問郭台銘辦公室，截稿前未獲明確資訊回應。

2024大選 總統大選 郭台銘 王金平 關公 潘孟安 侯友宜 周典論 楊秋興 朱立倫

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